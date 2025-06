Nach brutalem Überfall: Viele Promis fühlen mit den Geissens

Carmen und Robert Geiss wurden in den eigenen vier Wänden überfallen und ausgeraubt - ein Schock, der das Ehepaar tief erschüttert hat. Auch viele prominente Wegbegleiter zeigen sich betroffen und sprechen auf Instagram ihr Mitgefühl aus.

Der brutale Überfall auf Carmen (60) und Robert Geiss (61) in ihrer Villa bei Saint-Tropez schockt nicht nur die Familie, sondern auch Freunde und Fans. Darunter befinden sich viele Prominente, die den TV-Millionären via Instagram viel Kraft und gute Besserung senden.

In der Nacht zum 15. Juni waren die Geissens von vier bewaffneten Unbekannten überfallen, bedroht, ausgeraubt und verletzt worden. Robert Geiss wurde in die Rippe getreten, seine Frau erlitt Wunden am Hals, wie sie in einem veröffentlichte. "Ich verspreche euch: Ich halte euch auf dem Laufenden. Aber jetzt... jetzt muss ich erst einmal atmen, weinen, fühlen - und heilen", teilte sie in dem Beitrag mit, in dem sie sich auch für die große Anteilnahme bedankte.

Promi-Kollegen finden Vorfall "grauenvoll" und "furchtbar"

Dieses emotionale Statement rief zigtausende weitere Kommentare nach sich - auch viele Prominente meldeten sich zu Wort. Moderatorin Frauke Ludowig (61) etwa schickt "Viel Kraft". Bert Wollersheim (74) wünscht: "Alles alles Gute für Körper und Seele." Reality-Star Leyla Lahouar (29) findet den Überfall "so krank", Jasmin Herren (46) "furchtbar". Sylvie Meis (47), die gerne in Saint-Tropez urlaubt, betont: "Ich denke an euch, liebe Carmen! Ganz viel Kraft." Schauspielerin Jenny Elvers (53) schickt eine "Umarmung an euch beide", Moderatorin Verena Kerth (43) findet den Vorfall "so grauenvoll" und wünscht wie viele andere viel Kraft und gute Besserung.

"Das tut mir wirklich leid", erklärt Natascha Ochsenknecht (60). Ihre Tochter Cheyenne (24) schreibt: "Alles Gute euch." Silvia Wollny (60) schickt den Geissens auf ihrem Instagram-Kanal Genesungswünsche und betont: "Und an alle, die meinen, mit Hass, Hetze oder gar Schadenfreude reagieren zu müssen: Was läuft schief? Wer sich über das Leid anderer erhebt, zeigt nicht Stärke, sondern Charakterlosigkeit."

Auch die Töchter, die in der besagten Nacht nicht in der Villa waren, fühlen mit den Eltern. Davina Geiss (22) bekräftigt unter dem jüngsten Video ihrer Mutter: "Dich so leiden zu sehen, ist für mich das Allerschlimmste. Das tut mir in der Seele weh." Sie hoffe nun auf Karma, dass "diese Schweine" verdient hätten. Shania Geiss (20) schickt drei rote Herzen.

Carmen Geiss hatte Todesangst

Carmen Geiss zeigt sich total geschockt und bezeichnet den Vorfall wie "ein Erdbeben, das mein Innerstes erschüttert hat". Sie habe Todesangst gehabt, bekundete sie gegenüber "Bild" und sei "dankbar, dass wir noch hier sind". Nun beginne für sie "der lange Weg der Verarbeitung." Dafür brauche sie sicher einige Zeit.

Die Einbrecher hatten die Villa durchsucht und zwangen das Paar mit gezogener Waffe zur Herausgabe des Tresor-Codes. Sie entwendeten Schmuck und Bargeld. Da laut "Bild" die Terrassentür offen stand und die Alarmanlage ausgeschaltet war, konnten sie sich offenbar leicht Zutritt zur Villa verschaffen. Der Überfall soll rund 45 Minuten gedauert haben. Erst als Robert Geiss laut nach dem Hausmeister rief, seien die Täter abgehauen.