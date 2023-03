Nach Boris Becker: Jetzt knöpft sich Oliver Pocher auch noch Anna Ermakova vor

Oliver Pocher kann es offenbar nicht sein lassen. Er stichelt immer wieder gegen Boris Becker. Doch jetzt scheint der Comedian eine neue Zielscheibe gefunden zu haben – Becker-Tochter Anna Ermakova. Die 22-Jährige tanzt aktuell bei "Let's Dance", was offenbar ein gefundenes Fressen für Pocher darstellt.

Obwohl sie bereits gemeinsam vor der Kamera standen und sich sogar in einer eigenen Show duelliert haben, werden aus Boris Becker und Oliver Pocher in diesem Leben wohl keine Freunde mehr. Vergangenes Jahr landete der Zoff der Promi-Herren sogar vor Gericht. Jetzt könnte es erneut Anlass für Ärger geben, denn der Comedian teilt in seinem Podcast "Die Pochers!" gegen die Tochter der Tennislegende, Anna Ermakova, aus.

Spott für Anna Ermakova: Oliver Pocher freut sich, wenn sie ihre "Zeugungsgeschichte" vertanzt

Die 22-Jährige zeigt aktuell ihr Tanztalent bei der RTL-Show "Let's Dance" und macht eine überaus gute Figur. In der Kennenlern-Folge ergatterte sie das "Goldene Ticket" und konnte sich in der ersten regulären Ausgabe 25 Punkte von der Jury sichern. Die Favoriten-Rolle von Anna Ermakova scheint für Oliver Pocher Grund genug zu sein, sich über sie lustig zu machen. Allerdings holt er dabei nicht wie sonst zum Schlag unter der Gürtellinie aus.

"Ich liebe die Storys, wenn sie versucht Deutsch zu sprechen", sagt der 45-Jährige über die Tochter von Boris Becker und ahmt ihren Akzent nach. Bereits vor Show-Start hatte Anna Ermakova Sorge über ihre Sprachkenntnisse geäußert, da Deutsch nicht ihre Muttersprache ist. Interessanter findet Pocher allerdings ihre Lebensgeschichte und deren Umsetzung im Tanz. "Da freue ich mich schon auf den Contamporary, wenn sie vielleicht ihre Zeugungsgeschichte irgendwo vertanzen kann", lästert er weiter. Lustig fände der Comedian einen Auftritt als Bibi Blocksberg mit Besen und spielt damit frech auf die sogenannte "Besenkammer-Affäre" von Anna Ermakovas Eltern an. Becker erklärte Jahre später, dass es eine Treppe gewesen ist – und keine Abstellkammer.

Auch auf die Auswahl der Songs für die Tänze der Becker-Tochter ist Oliver Pocher gespannt. Seine Vorschläge dazu wären die Britney-Spears-Hits "Baby One More Time" oder "Oops!... I Did It Again". Nach einem kleinen Rüffel von Ehefrau Amira stellt der Komiker jedoch klar: "Es ist ja nur Comedy!" Ob Anna Ermakova die Stichelei so lustig findet?

"Unterdurchschnitt": Oliver Pocher lästert über "Let's Dance"-Kandidaten

Zumindest schießt sich Pocher nicht auf die 22-Jährige ein, sondern watscht auch alle anderen Kandidaten verbal ab. "Ich habe mitbekommen, dass dort sehr viel Mittelmaß bis Unterdurchschnitt ist. Gerade mit Abdelkarim, Knossi, Younes ist sehr viel Schatten bei den Jungs dabei." Der 45-Jährige kann die Auftritte der "Let's Dance"-Kandidaten durchaus bewerten, denn er trat 2019 selbst bei der Show an. Nach Folge acht war allerdings Schluss. Mit Partnerin Christina Luft landete er auf dem siebten Platz.