Nach Blitzbesuch: Kehren Harry und Meghan zum Platin-Jubiläum der Queen zurück?

Jährlich zeigen sich die Royals auf dem Balkon des Buckingham Palace. In diesem Jahr wird groß gefeiert, denn das 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. steht an. Werden dann auch Prinz Harry und Herzogin Meghan dabei sein?

Die royalen Wogen zwischen den britischen Royals und ihrem "verlorenen Sohn" Prinz Harry (37) nebst Ehefrau Meghan (40) scheinen sich zunehmend zu glätten. Nach dem überraschenden Kurzbesuch der beiden bei der Queen in der vergangenen Woche wird nun sogar gemunkelt, dass die Sussexes bei der anstehenden Feier zum Platin-Jubiläum von Elizabeth II. (95) an einen bedeutungsschwangeren Ort zurückkehren könnten.

Queen soll Harry und Meghan eingeladen haben

habe die Queen ihren Enkel und dessen Frau eingeladen, anlässlich des 70. Thronjubiläums gemeinsam mit dem Rest der Königsfamilie auf dem Balkon des Buckingham Palasts zu erscheinen.

Auf dem Balkon versammelt sich die Royal Family Jahr für Jahr, um der traditionsreichen Flugshow zu Ehren der Queen beizuwohnen. Bei den viertägigen Feierlichkeiten anlässlich ihres Platin-Jubiläums in diesem Jahr wird dies am 2. Juni stattfinden. Da Harry und Meghan seit des "Megxit" keine arbeitenden Mitglieder der Königsfamilie mehr sind, dürften sie zwar nicht mehr an offiziellen Veranstaltungen teilnehmen. Ein Plätzchen auf dem Balkon habe ihnen die Queen laut des Berichts aber nun zugesichert.

Royals: Versöhnung bei Blitzbesuch?

Am vergangenen Wochenende zeigten sich Harry und Meghan noch bei den Invictus Games in den Niederlanden. Dort plauderte der Queen-Enkel nun auch über sein geheimes Treffen mit seiner Großmutter. Gegenüber der BBC sagte Harry demanch: "Sie hatte zahlreiche Nachrichten an das UK-Team, von denen ich die meisten schon weitergegeben habe. Es war großartig, sie wieder zu sehen. Ich wette, sie würde es lieben, hier zu sein, wenn sie könnte."

Das Treffen vergangene Woche war das erste Mal seit März 2020, dass Herzogin Meghan zurück nach Großbritannien gekehrt war. Harry fand sich im vergangenen Sommer bei einer Zeremonie zu Ehren seiner verstorbenen Mutter Diana zuletzt in seiner Heimat ein.