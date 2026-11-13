Nach bitterer TV-Erfahrung: RTL-Star möchte "Haltung bewahren"

Auch 2026 wurde bei "Das Sommerhaus der Stars" gestritten, taktiert und ums große Geld gespielt. Ein Promi-Kandidat blickt nun auf die Zeit in Bocholt zurück – und äußert sich in der Abendzeitung kritisch zu den Entscheidungen des Senders.

"Das Sommerhaus der Stars" zählt zu den erfolgreichsten, aber auch kontroversesten Reality-Formaten Deutschlands. Für Julian F.M. Stoeckel (39) und seinen Freund Marcell Damaschke (31) reichte es in der diesjährigen Staffel zwar nicht zum Sieg, doch durfte sich das Nachrückerpaar über eine Rekordgage freuen. Jetzt zieht Stoeckel in der Abendzeitung Bilanz über die TV-Erfahrung – und verrät, was das RTL-Publikum leider nie zu sehen bekam.

Julian F.M. Stoeckel über "Sommerhaus"-Schnitt: "Schade eigentlich"

Anlässlich seiner Lagerbox-Fashion-Show in Berlin (24. Oktober) traf die Abendzeitung auf Julian F.M. Stoeckel. Der Entertainer und sein Freund waren in der diesjährigen "Sommerhaus"-Staffel in zwei Folgen zu sehen – doch von der finalen Ausstrahlung zeigt sich der 39-Jährige eher unbeeindruckt: "Als es gesendet wurde, habe ich mich ehrlich gesagt erschrocken, wie viel eigentlich weggeschnitten worden ist. Ich würde sagen, in meinem Gefühl fehlen mindestens zweieinhalb Tage."

Julian F.M. Stoeckel erklärte der Abendzeitung: "Wir haben so viele lustige Sachen erlebt. Wir haben zum Beispiel alle zusammen gekocht, wir haben aufgeräumt. Ich habe ein Spiel moderiert, das ist gar nicht gesendet worden." Dass harmonisches Verhalten in der Show quasi "abgestraft" wird, bedauert er: "Schade eigentlich, dass diese Produktion 'Sommerhaus der Stars', die ja eigentlich auch immer Kult war, so ein bisschen wie das Dschungelcamp geworden ist. Man hat das Gefühl, es geht nur noch um Krawall."

Als Nachrücker mischten Marcell Damaschke und Julian F.M. Stoeckel das "Sommerhaus" 2026 auf. Doch für den finalen Schnitt war das Paar offenbar nicht kontrovers genug. © RTL

Ob er sich im Nachhinein gerne mehr in den Mittelpunkt gezofft hätte? "Nein", stellt Julian F.M. Stoeckel in der Abendzeitung klar. "Ich stehe halt für eine andere Art von Unterhaltung. Ich will unterhalten, der Unterhaltung wegen. Und in dem Wort Unterhaltung steckt das Wort Haltung. Ich muss auch ein bisschen Haltung bewahren, und das nicht nur gegenüber meinem Partner, sondern auch gegenüber allen, die da so mitspielen."

"Sommerhaus der Stars": Bereut Julian F.M. Stoeckel seine Teilnahme?

In den vergangenen Jahren waren Marcell Damaschke und Julian F.M. Stoeckel immer wieder für das "Sommerhaus" angefragt worden. Erst 2026 ließen sie sich zur Teilnahme überreden – ob sie das heute bereuen? "Für mich war es eigentlich okay", erinnert sich der 39-Jährige an den Dreh in Bocholt zurück. "Die anderen waren ja alle viel jünger als ich und haben immer irgendwie Angst gehabt, wenn ich mit im Haus war."

Aus diesem Grund hat er die Wortgefechte im Haus gar nicht so mitbekommen: "Kaum war ich mal kurz draußen zum Interview, haben sie angefangen, sich zu streiten. Nach dem Motto: Mama ist nicht da, die Mäuse tanzen auf dem Tisch. Und wenn ich da war, war es immer, wie wenn die Mutter nach Hause kommt", so Julian F.M. Stoeckel zur Abendzeitung. "Das war eigentlich ganz lustig."

Auf seiner Lagerbox-Fashion-Show in Berlin sprach Julian F.M. Stoeckel mit der AZ über das "Sommerhaus". Hier sieht man ihn mit GNTM-Legende Bruce Darnell (l.). © imago/Future Image

Anlässlich des Fashion-Termins in der Hauptstadt wollte die Abendzeitung noch von ihm wissen, ob es eine modische Entscheidung gebe, die er heute bereut. "Ich bin eigentlich die laufende Modesünde", erklärte Julian F.M. Stoeckel schmunzelnd. "Der eine findet es gut, der andere nicht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen: Dass mich nicht jeder mag oder den Leuten nicht alles an mir gefällt, ist kein Drama. Damit kann ich total gut leben."