Nach Bastian Schweinsteigers Ehe-Aus weiß Liebes-Profi: "Männer suchen zunächst Bestätigung"

Bastian Schweinsteigers Ehe ist kaputt. Ana Ivanovic hat die Trennung mit "unüberbrückbaren Differenzen" publik gemacht. Der Ex-Fußballer wird am Freitag 41 Jahre alt – ein neuer Lebensabschnitt hat begonnen. Das weiß auch eine Münchner Liebes-Expertin.

Das einstige Traumpaar Bastian Schweinsteiger (41) und Ana Ivanovic (37) galt als harmonisch, sportlich erfolgreich und bodenständig. Doch die Ehe war nach neun Jahren und drei gemeinsamen Kindern kaputt. Ivanovic ließ per Anwalt die Trennung öffentlich ausrichten. Es ist ausdrücklich kein gemeinsames Statement mit Bastian Schweinsteiger, der am Freitag seinen 41. Geburtstag feiert. Seine einstige Partnerin setzt ein klares Zeichen und verzichtet auf den sonst so üblichen Zusatz in Promi-Mitteilungen, dass man sich "im Einvernehmen getrennt" habe.

Ehe bei Ana Ivanovic und Bastian Schweinsteiger kaputt

Was macht es mit einem Menschen, wenn das Familienleben mitten im Leben plötzlich zerbricht? In der AZ erklärt die Münchner Paartherapeutin , wie sich Trennung und Neuanfang mit 40 Jahren anfühlen – und welche Unterschiede es dabei zwischen Männern und Frauen gibt.

Trennung mit 40 Jahren: Wie sich ein Liebes-Aus anfühlt

"Die erste und wichtigste Bewegung ist nicht nach vorne, sondern nach innen", sagt Gensch. In der ersten Zeit nach der Trennung gehe es darum, dem Sturm der Gefühle Raum zu geben – ob Wut, Angst oder Trauer. Nur wer diese Gefühle bewusst zulasse, könne langfristig heilen. "Gleichzeitig ist es essenziell, sich im Außen kleine Inseln der Stabilität zu schaffen. Das können feste Alltagsrituale sein."

Hannah Gensch ist Beziehungs-Expertin und Paartherapeutin. © Jasmin Breidenbach

Neuanfang: Frauen wollen mehr als nur das Verliebtsein

Wenn nach einer Trennung in der Lebensmitte ein neuer Lebensabschnitt beginnt, ticken Männer und Frauen oft unterschiedlich, erklärt die Expertin: "Viele Frauen haben nach einer langen Beziehung oder Ehe oft eine klare Vision davon entwickelt, was sie nicht mehr wollen." Frauen wollen nicht nur das Verliebtsein, sondern auch gemeinsam ankommen.

Aufregende Zeit nach Trennung: Männer suchen Bestätigung

Hannah Gensch sieht hier einen großen Unterschied der Geschlechter: "Männer hingegen suchen nach einer Trennung oft zunächst nach Bestätigung und einer Wiederbelebung ihres Selbstwertgefühls. Der Wunsch nach Leichtigkeit und einem neuen Reiz kann im Vordergrund stehen."

Wie verändert sich die Partnersuche mit 40 generell? "Die schillernde Verliebtheit, die uns in jüngeren Jahren oft geleitet hat, tritt in den Hintergrund. An ihre Stelle tritt ein tieferes Bedürfnis nach emotionaler Sicherheit und echter Verbundenheit", erklärt Gensch. "Man sucht nicht mehr den perfekten Partner, sondern einen Menschen, mit dem man gemeinsam unperfekt sein kann."

Liebe auf Augenhöhe – auch wenn einer berühmt ist

Spannend wird es, wenn sich eine neue, bislang nicht-prominente Partnerin auf einen bekannten Promi wie Bastian Schweinsteiger einlassen wird. "Es ist wie das Betreten einer völlig neuen Welt mit eigenen Gesetzen", sagt Gensch. Es entstehe schnell ein Machtgefälle, das die Beziehung belasten könne. "Der nicht-prominente Partner muss lernen, die eigene Identität zu wahren."

So gelingt der öffentliche Liebes-Neuanfang

Und wenn sich tatsächlich eine neue Liebe entwickelt? Gerade Prominente stehen dann vor einer heiklen Aufgabe: Wie teilt man das mit der Öffentlichkeit, ohne sich selbst zu verlieren sowie Kinder und Ex nicht zu verletzen? Die Therapeutin rät zur Klarheit bei gleichzeitiger Zurückhaltung: "Ein einziges, bewusst gewähltes Statement oder ein gemeinsames Foto auf einem persönlichen Kanal kann hier Wunder wirken. Die Botschaft sollte warm und klar sein."

Bislang hat sich Bastian Schweinsteiger nicht selbst zum Ehe-Aus oder zu einer neuen Liebe geäußert. "Privatsphäre wird zu einem Luxusgut, das ständig verteidigt werden muss", weiß Liebes-Profi Hannah Gensch. Permanenter Beobachtungsdruck könne ein frisches Liebespflänzchen schnell belasten: "Statt sich authentisch aufeinander einzulassen, ist man ständig damit beschäftigt, eine Fassade zu wahren und die Beziehung vor der Außenwelt zu schützen."