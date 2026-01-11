Nach Babypause: So feiert Helene Fischer ihr Bühnen-Comeback

Helene Fischer hat mit ihrem Auftritt bei "Schlagerchampions - Das große Fest der Besten" begeistert. In der Show von Florian Silbereisen verriet sie auch, wie es ihr geht.

Helene Fischer (41) hat ihre Fans am Samstagabend mit ihrem Auftritt bei "Schlagerchampions - Das große Fest der Besten" (Das Erste) begeistert. In der Show von Florian Silbereisen (44) kam die Sängerin in einem schwarzen Outfit auf die Bühne, um das Comeback nach ihrer Babypause zu feiern.

Im Gespräch mit Silbereisen verriet Helene Fischer in der Sendung: "Mir geht's sehr, sehr gut, ich bin wahnsinnig glücklich." Die Fans hätten ihr "die schönste Gänsehaut beschert". Weiter erklärte die 41-Jährige, sie habe sich sehr auf diesen Abend gefreut. "Ich lebe zur Zeit ein komplett anderes Leben, das ist ein wunderschöner Ausflug" und ein Vorfühlen, auf das, was dieses Jahr alles noch komme. Gemeinsam gaben Silbereisen und Fischer dann das Duett "Schau mal herein" zum Besten.

Der Song bekam auch den Award für den "Hit des Jahres". Dass sich das einstige Paar weiterhin sehr gut versteht, zeigte sich bei Silbereisens Reaktion. Die Trophäe überließ er der Sängerin. Dann habe er einen guten Grund, Helene Fischer und ihren Partner Thomas Seitel (40) zu besuchen.

Familienzuwachs im Jahr 2025

Helene Fischer hatte im August in einem handgeschriebenen Brief an die Fans, den sie veröffentlicht hatte, die Geburt ihres zweiten Kindes verkündet. Dass sich Fischer schon seit einer Weile nicht mehr gemeldet hat, habe demnach "einen wunderschönen Grund: Unsere Tochter hat ein Schwesterchen bekommen!"

Der Auftritt bei den "Schlagerchampions" markierte nun den Auftakt zu Helene Fischers großem Comeback-Jahr 2026. Im Sommer geht die Schlagersängerin mit ihrer "360 Grad Stadion Tour" auf große Tournee. Zwischen dem 10. Juni und 17. Juli sind Konzerte in Dresden, Berlin, Stuttgart, Frankfurt, Gelsenkirchen, Köln, Hamburg, Hannover, Wien, Zürich und München geplant.