Nach Baby-Pause: Margot Robbie feiert stylisches Red-Carpet-Comeback

Margot Robbie hat zum ersten Mal nach der Geburt ihres Sohnes wieder den roten Teppich betreten. In Los Angeles begeisterte die Schauspielerin in einem schwarzen Korsettkleid.

Margot Robbie (35) hat sich erstmals nach der Geburt ihres ersten Kindes wieder auf dem roten Teppich gezeigt. Mit Ehemann Tom Ackerley (35) bekam sie Berichten zufolge im Oktober 2024 einen Sohn. Jetzt strahlte sie in einem figurbetonten Minikleid bei einem Fototermin für ihren neuen Film "A Big Bold Beautiful Journey" in Los Angeles. Besonders auffällig waren das schwarz-transparente Korsett und die gepolsterte Hüftpartie. Dazu wählte der "Barbie"-Star Riemchensandaletten und legte ein natürliches Make-up auf. Ihre blonden Haare fielen Robbie glatt über die Schultern.

An ihrer Seite präsentierte sich Colin Farrell (49) in einem legeren Look aus einem schwarzen Cardigan, einem weißen Top, Jeans und braunen Schuhen. Mit ihm ist Robbie in ihrem ersten Filmprojekt seit "Barbie" (2023) zu sehen. Im Oktober soll "A Big Bold Beautiful Journey" in den deutschen Kinos anlaufen.

Letzter Red-Carpet-Auftritt im vergangenen September

Zuletzt stand Margot Robbie im September 2024 auf dem roten Teppich, als sie die Vorführung der von ihr und ihrem Mann produzierten Komödie "My Old Ass" besuchte. Unter ihrem hautengen Kleid war ihr Babybauch damals deutlich zu erkennen. Anfang November gaben US-Medien dann die Geburt von Robbies Kind bekannt. Bereits am 17. Oktober sollen sie und Ackerley ihren Sohn auf der Welt begrüßt haben. Bislang hielten sie sich bezüglich Geschlecht und einem Babynamen bedeckt.

Die beiden lernten sich 2013 bei der Arbeit an dem Film "Suite Française" kennen, wo er Regieassistent war und sie vor der Kamera stand. Ihre Beziehung entwickelte sich, als sie gemeinsam mit Freunden in eine Wohngemeinschaft mit vier Schlafzimmern im Londoner Stadtteil Clapham zogen. Diese Zeit beschrieb die Schauspielerin einmal als die "besten Tage meines Lebens". Im Jahr 2016 gab sich das Paar das Jawort.