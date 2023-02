Nach Autounfall: Dwayne Johnsons Mutter geht es "wirklich gut"

Dwayne Johnsons Mutter war kürzlich in einen offenbar schweren Autounfall verwickelt. Sie befinde sich auf dem Weg der Besserung, deutet der Hollywood-Star nun an.

Dwayne "The Rock" Johnsons (50) Mutter Ata (74) befindet sich nach einem Autounfall anscheinend auf dem Weg der Besserung. Das hat der Hollywood-Star . "Es geht ihr wirklich gut", erklärte der Schauspieler.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Es war für Dwayne Johnson ein "beängstigender Moment"

Am 3. Februar hatte Johnson . Er veröffentlichte ein Foto eines stark beschädigten Autos und erklärte, dass seine Mutter in einen Unfall verwickelt worden war. "Danke Gott. Es geht ihr gut", hatte "The Rock" dazu geschrieben sowie ausgeführt, dass sie überleben werde und weiterhin untersucht wird.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Als er den Anruf bekommen habe, sei es ein "beängstigender Moment" für ihn gewesen, erzählte Johnson nun weiter. "Es war 03:00 Uhr morgens, als ich den Anruf bekommen habe. Wir wissen, wenn das Telefon um 03:00 Uhr morgens klingelt und es ist ein Familienmitglied dran, dann ist das nicht gut."

"Sie hat uns erzählt, dass sie die Mutter von 'The Rock' ist"

Ata Johnson sei glücklicherweise bei klarem Verstand gewesen und habe die Rettungssanitäter ans Telefon geholt. Daraufhin habe der Schauspieler erklärt, dass sie gerade seine Mutter behandeln und wer er sei. Der Sanitäter habe daraufhin geantwortet: "Oh nein, das weiß ich schon. Sie hat uns erzählt, dass sie die Mutter von 'The Rock' ist."

In seinem Instagram-Beitrag hatte sich Johnson bereits bei Polizei und Feuerwehr für deren Hilfe - auch am Telefon - bedankt. Zudem richtete er sich an seine Fans: "Ich habe nur noch einen Elternteil, also wenn du noch deine Mama und deinen Papa hast, dann drück sie fest, denn du weißt nie, wann du diesen 03:00-Uhr-Anruf bekommst, den wir nie bekommen wollen." Johnsons Vater, der Profi-Wrestler Rocky Johnson, verstarb im Januar 2020.