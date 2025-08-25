Nach Austin Butler: Zoë Kravitz vertraut mit Harry Styles unterwegs

Gerade wurde Zoë Kravitz noch ein Techtelmechtel mit ihrem Co-Star Austin Butler nachgesagt, nun taucht sie überraschend an der Seite eines ganz anderen Stars auf: In Rom wurde sie bei einem vertrauten City-Bummel mit Sänger Harry Styles gefilmt.

Werden Schauspielerin Zoë Kravitz (36) und Sänger Harry Styles (31) etwa das nächste angesagte Promi-Paar? Zumindest sorgt ein Video, das die beiden bei einem Spaziergang in Rom zeigt, für Wirbel und entsprechende Gerüchte.

Trotz Sonnenbrillen zu erkennen

, das von Sonntag stammen soll, sind die beiden vertraut in der italienischen Hauptstadt zu sehen. Kravitz, die ein weißes Kleid, eine weiße Tasche, eine dunkle Kappe und Sonnenbrille trägt, hat sich darin bei Styles untergehakt. Mit dem britischen Sänger, der lässig in Jeansjacke und Jeanshose gekleidet ist, scheint sie in ein angeregtes Gespräch vertieft zu sein, während sie durch die Innenstadt schlendern. Auch er trägt eine dunkle Sonnenbrille - dennoch sind beide gut zu erkennen.

Und was ist mit Austin Butler?

Mit ihrem Rom-Bummel sorgen die Stars gleich mehrfach für Verwunderung. Denn die Schauspielerin ist eigentlich eng mit Styles Ex-Freundin Taylor Swift (35) befreundet. Zudem wurde sie in den vergangenen Wochen immer wieder sehr vertraut mit ihrem "Caught Stealing"-Kollegen Austin Butler (34) gesichtet. Erst am Donnerstag wurden die beiden nach ihrer Filmpremiere in Paris in der angesagten Bar "Dragon" fotografiert. Die britische "Daily Mail" , auf denen sich die Schauspieler umarmen. "Zwischen ihnen stimmt die Chemie definitiv, und sie genießen es, gemeinsam Zeit zu verbringen, um für den Film zu werben", zitierte die Zeitung dazu einen Insider.

Beide haben prominente Ex-Partner

Zoë Kravitz und Harry Styles sorgen beide regelmäßig mit ihrem Liebesleben für Schlagzeilen. Der Sänger, bekannt durch One Direction, hatte bereits Beziehungen mit Stars wie Olivia Wilde, Kendall Jenner und Emily Ratajkowski. Seit dem Liebes-Aus mit Schauspielerin Taylor Russell im Mai 2024 gilt er offiziell als Single.

Zoë Kravitz, Tochter von Sänger Lenny Kravitz und Schauspielerin Lisa Bonet, war zuvor mit Filmstar Channing Tatum (45) zusammen und sogar verlobt. Die beiden lernten sich bei Dreharbeiten zu ihrem Film "Blink Twice" kennen. Im August 2021 kamen erste Gerüchte um eine Beziehung auf, als die beiden gemeinsam bei einem Ausflug in New York City gesichtet wurden. Im Oktober 2024 wurde dann bekannt, dass die Verlobung aufgelöst ist. Auch eine Ehe hat Kravitz schon hinter sich. Von 2019 bis 2021 war sie mit dem Schauspieler Karl Glusman (37) verheiratet.