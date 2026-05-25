Nach Aus bei ProSieben: Warum Rebecca Mir wirklich zu RTL wechselte

Rebecca Mir schlug im Januar 2026 ein neues Kapitel auf: Sie wechselte von ProSieben in München zu RTL-"Exclusiv" nach Köln. Was die Moderatorin an der bayerischen Hauptstadt vermisst und auf wen sie sich nach einem langen Arbeitstag besonders freut – der AZ hat es Rebecca Mir verraten.

Rebecca Mir wechselte im Januar 2026 zu RTL. Mit der AZ spricht die Moderatorin über ihren Beruf, ihre Familie und ein besonderes Herzensprojekt.

Rebecca Mir (34) belegte 2011 bei "Germany's Next Topmodel" den zweiten Platz und startete daraufhin im deutschen Fernsehen durch: Ganze 13 Jahre lang stand die schöne Aachenerin für das ProSieben-Magazin "taff" vor der Kamera, das in Unterföhring bei München produziert wird. Privat hat sie ihr Glück im Profitänzer Massimo Sinato (45) gefunden, mit dem sie einen gemeinsamen Sohn (5) hat. Mit der AZ spricht Rebecca Mir nun ganz offen über berufliche Neubeginne und ihre größten privaten Freuden.

Rebecca Mir bei RTL-"Exclusiv": "Neue Herausforderung"

Seit Januar 2026 ist Rebecca Mir im Wechsel mit Kollegin Frauke Ludowig (62) bei RTL-"Exclusiv" zu sehen. Über dieses neue Karriere-Kapitel sagt sie im Interview mit der AZ: "Es war ein aufregender und zugleich sehr passender Schritt für mich. Nach so vielen tollen Jahren bei ProSieben hatte ich einfach Lust auf eine neue Herausforderung und ein neues Umfeld."

Was sie sich von dieser Position verspricht? "Bei RTL habe ich die Möglichkeit, mich in anderen Formaten zu zeigen und neue Facetten von mir als Moderatorin zu entdecken", so die 34-Jährige. "Es fühlt sich an wie ein neues Kapitel, in dem ich viel lerne und mich weiterentwickeln kann. Ich bin unglaublich dankbar für die Chance und wurde vom ganzen Team superherzlich aufgenommen, was den Start natürlich perfekt gemacht hat."

Das neue Dream-Team bei RTL: Rebecca Mir und Frauke Ludowig. © RTL/Stephan Pick

Während ihrer Zeit bei "taff" konnte Rebecca Mir viel Zeit in der bayerischen Hauptstadt verbringen. Ein Ort, den sie bis heute liebt, wie sie in der AZ verrät: "München wird immer ein wichtiger Teil meines Lebens sein. Ich habe die Lebensqualität dort unglaublich geschätzt – die wunderschöne Natur und das leckere Essen. Man kann nach der Arbeit einfach an die Isar gehen oder im Englischen Garten spazieren, das ist ein toller Ausgleich. München ist eine fantastische Stadt und auch so nah an den Bergen."

Rebecca Mir privat: Moderatorin über Familie mit Massimo Sinato

Mit ihrer Familie lebt Rebecca Mir in der Nähe von Mannheim – doch ist sie für ihren Beruf natürlich oft unterwegs. Neben Ehe- und Sohnemann vermisst die Moderatorin auf Reisen besonders die Momente mit ihrer Golden-Doodle-Hündin Macchia: "Was ich absolut liebe, ist ihr 'Guten-Morgen-Ritual'. Sie kommt ganz vorsichtig zum Bett, legt ihren Kopf ab und wartet, bis man die Augen aufmacht. Dann wackelt der ganze Hund vor Freude. Das ist der schönste Wecker der Welt."

Die 34-Jährige sagt in der AZ über den flauschigen Vierbeiner: "Wenn ich unterwegs bin, fehlt mir genau das: diese Selbstverständlichkeit, mit der sie einfach da ist. Das leise Tapsen auf dem Boden, das wohlige Seufzen, wenn sie sich abends neben das Sofa legt – einfach ihre beruhigende Anwesenheit, die sofort jeden Stress vergessen lässt."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram Reel). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram Reel über den Consent-Anbieter verweigert

Rebecca Mir über Familienhündin Macchia: "Wie viel Freude"

Weil sie die Beziehung zwischen Mensch und Tier für "magisch" hält, engagiert sich Rebecca Mir als Markenbotschafterin für den Tierfutterhersteller "Purina". Dieser hat gemeinsam mit Kinderschutzengel e.V. die Initiative "Mutmacher auf vier Pfoten" ins Leben gerufen: In diesem Rahmen werden Therapiebegleithunde in Krankenhäuser geschickt, um Patienten und Patientinnen auf der Kinderstation ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.

"Ich sehe jeden Tag bei meiner eigenen Hündin Macchia, wie viel Freude die Bindung zu einem Hund schenken kann", so Rebecca Mir. "Diese positive Kraft, insbesondere für Kinder in schwierigen Lebenssituationen, zu nutzen, ist mir ein wichtiges Anliegen. [...] Deshalb nutze ich gerne meine Stimme für diese tolle Initiative."

Markenbotschafterin Rebecca Mir: Auf einem Event in Berlin traf die AZ auf die sympathische Moderatorin. © Purina

Rebecca Mir über tierischen Familienzuwachs: "Verlockend"

Kinder und Hunde – eine Kombination, die Rebecca Mir auch privat gut kennt. Über ihren Sohn und Familienhündin Macchia sagt sie zur AZ: "Die beiden sind ein richtiges Dream-Team und es ist wunderschön zu sehen, wie sie miteinander umgehen. Er lernt von klein auf, dass ein Tier kein Spielzeug ist, sondern ein Lebewesen mit eigenen Bedürfnissen", so die stolze (Hunde-)Mama.

"Ihre Beziehung ist geprägt von ganz viel Zuneigung und Respekt. Für ihn ist sie eine treue Freundin, die immer zum Kuscheln und Spielen da ist – das prägt sein Verständnis für Empathie und Fürsorge ungemein", meint Rebecca Mir weiter. Ob denn noch mehr Haustiere für die Familie geplant sind? "Der Gedanke ist natürlich unglaublich verlockend, denn wir sind absolute Hundenarren", so die gebürtige Aachenerin.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Doch sie erklärt der AZ: "Privat bleiben wir vorerst aber bei einem Vierbeiner. Ein Hund ist ein Familienmitglied, das Zeit, Liebe und unsere volle Aufmerksamkeit verdient. Im Moment fühlen wir uns mit unserer Macchia vollkommen und glücklich. Aber man soll ja niemals nie sagen", schmunzelt Rebecca Mir.