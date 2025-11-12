Nach Aus bei "Die Rosenheim-Cops": Marisa Burger ergattert neue Hauptrolle

584 Folgen und 25 Staffeln in 25 Jahren – ihre Zeit bei "Die Rosenheim-Cops" hat Marisa Burger geprägt wie kaum eine andere. Dennoch wagt die Schauspielerin nun den Neustart und verlässt die Serie. Aber was nun? Der AZ stand sie im Rahmen des AZ-Sofas im Deutschen Theater Rede und Antwort.

Bald ist es so weit und der legendäre Satz "Es gabat a Leich" wird in "Die Rosenheim-Cops" zum letzten Mal ertönen. Marisa Burger (52) hat die beliebte Krimi-Serie verlassen, ist aktuell aber noch in den neuen Folgen der 25. Staffel im TV zu sehen. Wie wird ihre Karriere ohne "Miriam Stockl" nun weitergehen? Was hat sie für ihre Zukunft geplant? Im Deutschen Theater hat sie auf dem ganz besondere und exklusive Einblicke gewährt.

Marisa Burger zu Gast beim AZ-Sofa im Deutschen Theater

Am Mittwochabend (12. November) erschien Marisa Burger ganz elegant in Schwarz, die Haare im angesagten Wet-Look nach hinten gegelt. Privat unterscheidet sich der Style der Schauspielerin deutlich von der ihrer Rolle "Miriam Stockl". Zur Freude der anwesenden "Rosenheim-Cops"-Fans gab sie direkt zu Beginn des Abends auf Bitte von AZ-Chefredakteur Michael Schilling ihren ikonischen Ausspruch "Es gabat a Leich" zum Besten – damit war ihr der erste Applaus gesichert.

Nach Aus bei "Die Rosenheim-Cops": Marisa Burger sorgte sich um Zukunft

Die große Frage des Abends, die sich viele Zuschauer sicherlich auch stellen dürften: Wie geht es nun für Marisa Burger weiter? Die Entscheidung, sich von der erfolgreichen ZDF-Serie zu verabschieden, ist ihr nicht leicht gefallen. "Ich habe sehr lange mit meinem Ehemann darüber gesprochen", erzählte sie auf dem AZ-Sofa. Nachdem das Aus bei "Die Rosenheim-Cops" besiegelt war, plagten sie Ängste, immerhin hatte sie eine durchgehende TV-Rolle mit gutem Einkommen aufgegeben.

Marisa Burger im Gespräch mit Steffen Trunk, AZ-Ressortleitung in der Unterhaltung. © Sven Geißelhardt

Neuer Job in Berlin und Hamburg: Marisa Burger spielt bald wieder Theater

Doch die Sorgen hielten nicht lange, denn wie Marisa Burger am Mittwochabend verkündete, hat sie bereits einen neuen Job an Land gezogen. "Mein größter Wunsch nach der ganzen Dreherei war es, einfach wieder Theater zu spielen", sagte sie auf der Bühne des Barocksaals im Deutschen Theater. "Und das hat auch geklappt." Ihre neue Rolle führt die Schauspielerin allerdings weg von München. "Ich geh jetzt erstmal nach Berlin und Hamburg ins Winterhuder Fährhaus."

Marisa Burger in ihrer Paraderolle in "Die Rosenheim-Cops". Lange wird man "Miriam Stockl" aber nicht mehr bei der Arbeit zuschauen können. © ZDF/Christian A. Rieger

In dem Stück "Kleine Verbrechen unter Liebenden" wird Marisa Burger neben Jan Sosniok die Hauptrolle übernehmen. Die Proben starten bereits in den nächsten Wochen in Berlin, die Premiere findet am 27. Februar 2026 in Hamburg statt. Bis zum 12. April wird die 52-Jährige dann regelmäßig auf der Bühne statt im TV zu sehen sein.