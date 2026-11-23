Große Pläne, ein unerwarteter Witz und eine kuriose Kamera-Panne: In der "Giovanni Zarrella Show" sorgten am 21. November gleich mehrere Schlagerstars für Aufsehen. Während Howard Carpendale das Publikum auf die Schippe nahm und Matthias Reim ein Mega-Konzert ankündigte, verpasste Maite Kelly die richtige Kamera. Comedy-Star Tahnee plauderte ein Geheimnis zur Show aus.

Unter dem Motto "Wir sagen Dankeschön" widmete Giovanni Zarrella seine Show in Offenburg den stillen Heldinnen und Helden des Alltags. Neben musikalischen Highlights von Howard Carpendale (80), Beatrice Egli (38), Matthias Reim (68), Maite Kelly (46) und Peter Maffay (77) sorgte auch Weltstar Ronan Keating (49) für einen besonderen Auftritt. Eigentlich sollte auch PUR-Frontmann Hartmut Engler (64) an diesem Abend auf der Bühne stehen, musste seinen Auftritt jedoch kurzfristig absagen. Dadurch wurde das Programm kurzerhand umgeplant.

Neben vielen "Dankeschöns" gab es am Samstagabend auch viel Amore bei Giovanni Zarrella. Los ging es direkt mit einem Heiratsantrag, den Thomas seiner Manuela nach 40 Jahren Ehe noch einmal live im TV machte. "Aufs Leben, auf die Liebe, auf euch", freute sich Zarrella mit seinen Gästen.

Peter Maffay und Johannes Oerding werden live in der "Giovanni Zarrella Show" ausgezeichnet

Auch Peter Maffay und Johannes Oerding hatten an diesem Abend Grund zur Freude. Nach ihrem Duett wurden die beiden von Giovanni Zarrella für ihr Album "Nashville" mit einer goldenen Schallplatte ausgezeichnet. Dass Maffay auch abseits der Bühne für besondere Gesten bekannt ist, zeigte sich anschließend im Gespräch.

Peter Maffay erhält gemeinsam mit Johannes Oerding eine Goldene Schallplatte für ihr Album "Nashville". © Screenshot ZDF

"Es gibt von dir noch handgeschriebene Briefe für Einladungen, für Danksagungen nach Sendungen", verriet Zarrella. "Weißt du, woran das liegt?", unterbrach ihn Maffay und scherzte: "Ich kann nicht tippen." "Das glaube ich dir nicht. Das finde ich sehr besonders, Peter. Wir schätzen dich sehr für den Menschen, der du bist", entgegnete Zarrella schmunzelnd.

Ronan Keating entschuldigt sich für seine Auftritte in der "Giovanni Zarrella Show"

Für internationales Flair sorgte der irische Popstar Ronan Keating. Zarrella kündigte ihn als einen seiner "besten Buddys" an. Die beiden lernten sich 2023 bei der Talentshow "The Voice of Germany" besser kennen und sind seitdem gut befreundet. Keating nutzte die Gelegenheit nach seinem Auftritt, um sich persönlich bei Zarrella zu bedanken.

Ronan Keating bedankt sich bei Giovanni Zarrella für dessen Freundschaft und Unterstützung. © Screenshot ZDF

"Die Chance, hier auf deiner Bühne zu sein, ist wirklich der Hammer", sagte der Sänger. Und weiter: "Du warst immer für mich da als Freund. Auf deiner Bühne stehen und das Publikum hier in Deutschland erleben zu dürfen – ich wäre nicht hier ohne euch." Für seine weiteren Auftritte in der "Giovanni Zarrella Show" entschuldigte sich Keating scherzhaft schon vorab.

Beatrice Egli stellt ihren neuen Song vor

Beatrice Egli ist ebenfalls ein gern gesehener Gast in der "Giovanni Zarrella Show". Diesmal stellte die Schlagersängerin ihre brandneue Single "Ein Geschenk" vor. Die Herzensbotschaft hinter dem Titel verriet Egli nach dem Auftritt gleich selbst: "Ich glaube, wir haben alle ein Geschenk: das Geschenk des Lebens, das wir mit vielen Menschen teilen dürfen."

Beatrice Egli präsentiert in der "Giovanni Zarrella Show" ihre neue Single "Ein Geschenk". © Screenshot ZDF

Howard Carpendale stichelt gegen das Publikum

Howard Carpendale hatte dagegen ein ganz anderes Geschenk für seine Fans im Gepäck: Der 80-Jährige möchte zwar zukünftig nicht mehr auf Tournee gehen, Live-Auftritte soll es aber weiterhin geben – unter anderem in Frankfurt, Köln und Hamburg. "In Hamburg sind wir im CCH – das steht für Carpendale-Konzerthalle", scherzte Carpendale.

Howard Carpendale kann über seinen eigenen Scherz in Offenburg nur lachen, das Publikum eher weniger. © Screenshot ZDF

Die Abkürzung CCH steht eigentlich für Congress Center Hamburg – doch weder Zarrella noch das Publikum gingen auf den Witz des Sängers ein. "Man versteht den Gag nicht in Offenburg", lachte Carpendale daraufhin. Sein Wunsch für die Zukunft: "Nach 60 Jahren lebe ich in meiner Zugabe-Zeit. Ich habe einfach Spaß an diesem Beruf, fast mehr denn je. Eigentlich habe ich vor, noch 15 Jahre zu machen."

Matthias Reim kündigt in der "Giovanni Zarrella Show" größtes Konzert seiner Karriere an

Auch Matthias Reim (68) sorgte an diesem Abend für eine Überraschung. Der Schlagerstar, der seit Jahrzehnten auf der Bühne steht, kündigte in der "Giovanni Zarrella Show" ein besonderes Konzertprojekt an: "Ich mache etwas, was völlig irre ist. Ich habe ganz Deutschland eingeladen, am 25. August 2028 die Waldbühne komplett vollzumachen. Ganz viele Bierwagen und dann eine Reise in die Vergangenheit mit Gästen und das coolste, größte Reim-Konzert aller Zeiten zu machen." Auch Zarrella war eingeladen. Doch statt direkt zuzusagen, vertröstete er den Sänger zunächst auf später. "Wir besprechen das gleich bei der Aftershow-Party bei einem Bierchen", schmunzelte er.

Matthias Reim kündigt bei Giovanni Zarrella ein Mega-Konzert auf der Berliner Waldbühne an. © Screenshot ZDF

Auftritt von Juliette Schoppmann: Ehefrau Tahnee plaudert Geheimnis aus

Einen Gänsehaut-Moment gab es beim Auftritt von Alexander Klaws und Juliette Schoppmann. Vor über 20 Jahren wurden die beiden durch ihre Teilnahme an der ersten Staffel DSDS bekannt, wo sie gemeinsam im Finale standen. Bei Zarrella sangen Klaws und Schoppmann eine Hommage an Country-Legende Dolly Parton.

Comedian Tahnee, Ehefrau von Juliette Schoppmann, konnte bei dem Auftritt nicht dabei sein und unterstützte ihre Liebste via Instagram. "Sie hat da zwei geile Auftritte", sagte die 34-Jährige stolz über die einstige DSDS-Finalistin. "Ich bin natürlich ganz aufgeregt und freue mich immens." Dann plauderte Tahnee noch ein Geheimnis aus: "Und es sind die einzigen, die heute live singen in dieser Sendung."

Maite Kelly verpasst die richtige Kamera

Für Stimmung sorgten auch Maite Kelly (46) und Kerstin Ott (44). Mit ihrem gemeinsamen Hit "Ich weiß, was du brauchst" haben die beiden offenbar einen Nerv getroffen: Rund 1,3 Millionen Abrufe verzeichnet der Song inzwischen. Auch in Offenburg kam der Titel bestens an.

Maite Kelly und Kerstin Ott standen gemeinsam mit ihrem Duett "Ich weiß, was du brauchst" auf der Bühne in Offenburg. © Screenshot ZDF

Nach ihrem Auftritt sorgte Maite Kelly allerdings noch für einen kleinen Schmunzler: Sie hatte sich mit dem Rücken zur falschen Kamera gedreht. "Sorry, Leute, ich habe nichts genommen, ich bin einfach nur bedazzelt – etwas verwirrt", entschuldigte sie sich, nachdem sie die richtige Kamera entdeckt hatte.

Schon am 3. Dezember geht es im ZDF mit der nächsten großen Show weiter: Giovanni Zarrella präsentiert "Die große Weihnachtsshow" zugunsten von Misereor und Brot für die Welt.