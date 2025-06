Nach Alkoholsucht und Klinikaufenthalt: Sohn von Roy Black meldet sich in Videos zurück

Torsten Höllerich, der Sohn von Roy Black, kämpft wie schon sein berühmter Vater mit Alkoholproblemen. Jetzt suchte er sich professionelle Hilfe – und verfolgt zudem besondere Pläne.

Schlagerfans werden den Tag wohl nie vergessen, an dem Roy Black (†48) im Oktober 1991 tot in seiner Fischerhütte im bayerischen Heldenstein aufgefunden wurde. Alkoholismus wurde dem "Schön ist es auf der Welt zu sein"-Interpreten zum Verhängnis. Auch Blacks Sohn Torsten Höllerich (47) hat seit vielen Jahren mit Alkoholproblemen zu kämpfen – derzeit befindet er sich in einer Entzugsklinik in seiner Wahlheimat Kolumbien.

Sohn von Roy Black kämpft mit Alkoholsucht: "Musste die Reißleine ziehen"

Torsten Höllerich verrät der Zeitschrift "Freizeit Spass": "Ich musste die Reißleine ziehen, da ich einfach zu viel getrunken und die Kontrolle verloren habe!" Im Sommer 2023 war es im Leben des 47-Jährigen, der zu dem Zeitpunkt gänzlich auf Alkohol verzichtet hatte, zu einem schweren Schicksalsschlag gekommen.

Seine damalige Frau Maria Fernanda (46) verlor im vierten Schwangerschaftsmonat das gemeinsame zweite Kind, welches das Familienglück perfekt machen sollte. Sohn Dominique (4) hätte sich eigentlich über ein Geschwisterchen freuen dürfen. Seine Trauer versuchte Höllerich laut " " im Alkohol zu ertränken – er ist also rückfällig geworden.

Professionelle Hilfe als einzige Option für Torsten Höllerich: "Leben war ein Wirbelwind"

Torsten Höllerichs Frau habe die Scheidung eingereicht und das alleinige Sorgerecht für Dominique zugesprochen bekommen. Das geschah in "der ersten Hälfte des Jahres 2024", wie der Sohn von Roy Black berichtet. Zudem betont er: "Mein Leben war ein Wirbelwind von Emotionen und komplizierten Situationen."

Torsten Höllerich sei zusammengebrochen, professionelle Hilfe wäre die einzige Option gewesen. Auch aus Liebe zu seinem Sohn hoffe der 47-Jährige auf einen Ausweg aus der Alkoholsucht: "Er versteht schon sehr viel und sah, dass mit Papa irgendetwas nicht stimmt. Für ihn will ich den Klinikaufenthalt durchziehen! Ich will zudem nicht so enden wie mein Vater!"

Sohn von Roy Black: Großer Youtube-Plan

Inmitten seines Kampfes gegen den Alkohol möchte sich Torsten Höllerich neue Ziele setzen. Vor allem an einem Plan hält der Sohn von Roy Black jetzt fest. Auf wolle er regelmäßig Videos teilen, in denen er Geschichten aus seinem Leben erzählt. In bereits veröffentlichten Clips geht er beispielsweise auf seinen berühmten Vater, seine Mutter Silke Höllerich (†57) oder seine Auswanderung nach Kolumbien ein. Auch auf die Stoffwechselerkrankung Diabetes kommt er zu sprechen, an der er seit seinem 15. Lebensjahr leidet.

Torsten Höllerichs Versuch, als YouTuber durchzustarten, scheint mit Erfolg gekrönt zu sein. Mehrere Videos des 47-Jährigen wurden über 50.000 Mal auf der Video-Plattform aufgerufen. Dieser Meilenstein dürfte Höllerich sicherlich viel Freude bereiten.