Nach Affleck-Hochzeit: Jennifer Lopez widmet sich wieder ihrer Arbeit

Fallen die Flitterwochen für Jennifer Lopez und Ben Affleck aus? Nach der überraschenden Las-Vegas-Hochzeit steht die Sängerin bereits wieder fleißig im Tanzstudio.

Füße hochlegen und Zweisamkeit genießen kommt für Superstar Jennifer Lopez (52) auch nach der Hochzeit mit Ben Affleck (49) offenbar nicht infrage. Erst am Sonntag (17. Juli) hat die Sängerin über ihren Newsletter "On The JLo" bestätigt, dass sie und Affleck sich in einer Hochzeitskapelle in Las Vegas das Jawort gegeben haben. Nun widmet sich die Sängerin bereits wieder ihrer Arbeit,

Dem Blatt liegt ein Foto vor, das Lopez am Montag (18. Juli) in Los Angeles auf dem Weg in ein Tanzstudio zeigen soll. Mit lässigem Dutt und Sonnenbrille sowie in Sportleggins und Hoodie gekleidet verlässt die Sängerin gerade ihr Auto.

Keine Flitterwochen geplant?

Mit der Las-Vegas-Hochzeit scheinen die Feierlichkeiten von Lopez und Affleck aber noch nicht abgeschlossen zu sein. Wie eine nicht näher genannte Quelle , organisiere das Hollywood-Paar noch "eine größere Party" mit Freunden und der Familie. In Sachen Flitterwochen hätten die beiden noch keine Pläne geschmiedet. "Jennifer sagt, dass jeder Tag mit Ben wie eine Hochzeitsreise ist", erklärte der Insider weiter.

Bei der Las-Vegas-Hochzeit im US-Bundesstaat Nevada seien laut Jennifer Lopez ihre und Afflecks Kinder dabei gewesen. Erst wenige Stunden vor der Hochzeit sei man nach Las Vegas geflogen und habe ohne Termin geheiratet. "Genau das, was wir wollten", so Lopez.

Jennifer Lopez und Ben Affleck lernten sich 2001 bei gemeinsamen Dreharbeiten kennen. Im November 2002 verlobten sie sich, trennten sich jedoch im Jahr 2004. Affleck heiratete 2005 seine Kollegin Jennifer Garner (50), mit der er drei Kinder hat. 2018 folgte die Scheidung. 2004 heiratete JLo schließlich den Sänger Marc Anthony (53), mit dem sie gemeinsame Zwillinge hat. Ihre Beziehung ging 2014 auseinander. Seit letztem Sommer sind Affleck und JLo wieder ein Paar, im April 2022 verlobten sich die beiden.