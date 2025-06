Nach Affäre mit der Frau seines Freundes: Billy Joel stand am Abgrund

In einer neuen Doku beleuchtet Billy Joel eine harte Zeit in seinem Leben. Nachdem er eine Affäre mit der Frau seines besten Freundes hatte, begann eine folgenschwere Abwärtsspirale für den "Piano Man".

Billy Joel (76) spricht in einem neuen Dokumentarfilm offen über eine dunkle Zeit in seinem Leben. "Billy Joel: And So It Goes" feierte gerade auf dem Tribeca Film Festival in New York City Premiere. Darin erzählt der 76-Jährige laut "People"-Magazin, wie er sich mit Anfang 20 in Elizabeth Weber, die damalige Ehefrau von Jon Small, verliebt hat. Small war zu der Zeit Joels bester Freund und Bandkollege. Der spätere "Piano Man" war sogar mit dem Paar und dem Sohn der beiden zusammengezogen.

Weber berichtet in dem Dokumentarfilm laut "People", dass sie und Joel viel Zeit miteinander verbrachten, bevor Small von der Affäre Wind bekam. Die Dreiecksbeziehung gipfelte darin, dass Joel seinem Freund gestand: "Ich bin in deine Frau verliebt." Weber und Joel fanden nach einer zwischenzeitlichen Trennung später wieder zusammen und waren von 1973 bis 1982 miteinander verheiratet.

"Ich fühlte mich sehr, sehr schuldig"

Über die damalige Affäre sagte Billy Joel laut "People" in dem Film: "Ich fühlte mich deswegen sehr, sehr schuldig. Sie hatten ein Kind." Er fügte hinzu: "Ich war einfach in eine Frau verliebt und bekam einen Schlag auf die Nase, den ich verdient hatte. Jon war sehr wütend. Ich war sehr wütend."

Die Affäre führte dazu, dass sich die Wege von Joel und Small beruflich und privat trennten, der Musiker geriet anschließend offenbar in eine Abwärtsspirale. Joel verriet: "Ich hatte keine Wohnung mehr. Ich schlief in Waschsalons und war deprimiert, ich glaube, ich war fast psychotisch." Er habe gedacht: "Das war's. Ich will nicht mehr leben."

In dem Dokumentarfilm verriet Billy Joels Schwester Judy Molinari dem Bericht zufolge, dass Joel nach einem ersten Suizidversuch "tagelang im Koma" gelegen habe. Bei einem zweiten Versuch war es dann Jon Small, der Joel ins Krankenhaus brachte. "Obwohl unsere Freundschaft in die Brüche ging, rettete Jon mein Leben", erzählt der Sänger. Anschließend habe er sich Hilfe gesucht, so Joel weiter.

Hilfe bei Depressionen bietet die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Rufnummer: 0800/111 0 111

Billy Joel muss Konzerte absagen

Zuletzt hatte Billy Joel seine Fans mit neuen gesundheitlichen Problemen beunruhigt. Er hat vor Kurzem all seine geplanten Konzerte absagen müssen. Der Musiker leidet an Normaldruckhydrozephalus, auch als Altershirndruck bekannt. Durch seine jüngsten Auftritte habe sich sein Zustand verschlimmert, Joel leide unter Hör-, Seh- und Gleichgewichtsproblemen, hieß es. Auf Anweisung seines Arztes mache der 76-Jährige nun eine spezielle Physiotherapie.