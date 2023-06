Nach 66 Jahren: Königin Margrethe II. hat mit dem Rauchen aufgehört

Königin Margrethe II. von Dänemark raucht nicht mehr. Nach 66 Jahren hat die Monarchin das Rauchen aufgegeben, wie der Palast bestätigte. Margrethe galt zeit ihres Lebens als passionierte Raucherin.

Königin Margrethe II. von Dänemark (83) hat mit dem Rauchen aufgehört. . "Es ist richtig, dass die Königin seit ihrer Rücken-Operation nicht mehr raucht", hieß es vom Palast hierzu kurz und bündig. Die Monarchin war Ende Februars dieses Jahres am Rücken operiert worden. Zuvor galt sie als passionierte Raucherin, die aus ihrer Vorliebe für die gesundheitsschädlichen Glimmstängel nie einen Hehl gemacht hatte.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Königin Margrethe rauchte, seit sie 17 war

Königin Margrethe soll in den letzten 50 Jahren eine filterlose griechische Zigarettenmarke bevorzugt haben. Mit dem Rauchen habe sie im Alter von 17 Jahren begonnen, als ihr ihre ebenfalls qualmenden Eltern ihre erste Zigarette anboten. Das enthüllte die heute 83-Jährige in ihrer Biografie "Undervejs" (auf Deutsch: "Unterwegs").

, dass sie nicht vorhabe, das Rauchen aufzugeben. "Jetzt bin ich so alt, dass es keine Rolle mehr spielt", sagte sie damals. Doch ganz offenbar führte ihre bevorstehende Rücken-OP zu einem Sinneswandel. "Was Rücken-Operationen angeht, gibt es in Dänemark einfach Orte, an denen Raucher nicht operiert werden, weil sie schlechter abschneiden als Nichtraucher", erklärte diesbezüglich der ehemalige Chefarzt und Rückenspezialist Tom Bendix vom Rigshospitalet "B.T." zufolge. In dem Krankenhaus in Kopenhagen unterzog sich auch Margrethe zu Beginn dieses Jahres ihrer OP.