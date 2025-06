Nach 24 Jahren: Brad Pitt und Tom Cruise wiedervereint

Besondere Überraschung bei der "F1"-Premiere in London: Die Superstars Brad Pitt und Tom Cruise zeigten sich nach über 20 Jahren wieder einmal gemeinsam bei einem Event.

Zwei der größten Filmstars der Welt haben sich zum ersten Mal seit 24 Jahren wieder gemeinsam auf dem roten Teppich gezeigt. Bei der Londoner Premiere des Films "F1" bekam Brad Pitt (61) Unterstützung von Tom Cruise (62). Die beiden Schauspieler waren 1994 gemeinsam in dem Film "Interview mit einem Vampir" zu sehen. Das letzte Mal zusammen fotografiert wurden Pitt und Cruise Medienberichten zufolge 2001, bei der 9/11-Benefizveranstaltung "A Tribute to Heroes" in Los Angeles.

Bei der "F1"-Premiere zeigten sich die beiden nun erneut gemeinsam und umarmten sich den Berichten zufolge auch herzlich. Die Hollywoodstars wurden zudem plaudernd und lachend abgelichtet. Brad Pitt trug für das Event einen markanten grünen Anzug mit einem mintgrünen Schal. Er vervollständigte seinen Look mit braunen Schuhen und einer eleganten getönten Brille. Er hatte seinen neuen Film zuvor bereits in Mexiko und New York City persönlich vorgestellt. Tom Cruise erschien in London wie gewohnt mit Sonnenbrille. Außerdem posierte er in einem grauen Anzug für die Fotografen.

Neuer gemeinsamer Film?

"Interview mit einem Vampir" war bisher der einzige gemeinsame Film der beiden Superstars. Für eine weitere Zusammenarbeit hat Brad Pitt eine Bedingung, wie er jüngst verriet. "Ich werde meinen Hintern nicht aus einem Flugzeug hängen lassen", sagte der Schauspieler in einem . Wenn es zu einer Zusammenarbeit kommen sollte, müsste die laut Pitt "auf dem Boden" stattfinden. Brad Pitt spielte damit auf Tom Cruises Vorliebe für waghalsige Stunts in der Luft an. In "Mission: Impossible - The Final Reckoning" turnte der Superstar gerade erst wieder auf den Tragflächen eines Doppeldeckerflugzeugs herum.

Tom Cruise hatte zuvor bereits Brad Pitts neuen Film "F1" mit dem Schauspieler als Formel-1-Pilot in den höchsten Tönen gelobt. Er freue sich auf "F1", weil er weiß, dass Pitt ein guter Rennfahrer ist, auf einer Veranstaltung. Während der Dreharbeiten zu "Interview mit einem Vampir" seien sie oft in Gokarts gegeneinander angetreten.