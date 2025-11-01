Mysteriöses Promi-Event: Bei dieser Party vergeht Münchner VIPs das Lachen

Am Donnerstagabend versammelte sich die Münchner Society im Filmcasino am Odeonsplatz zur Premiere der neuen Staffel "X-Factor: Das Unfassbare". Welche Promis waren dabei und wer glaubt wirklich an das Übernatürliche? Die AZ war auch vor Ort.

Im Münchner Filmcasino am Odeonsplatz standen alle Zeichen auf Grusel: Am Donnerstagabend (30. Oktober) wurde die große Premiere der neuen Staffel "X-Factor: Das Unfassbare" gefeiert. Dieses mysteriöse Event wollten sich die Stars und Sternchen aus München und zahlreiche Reality-VIPs nicht entgehen lassen.

Münchner Fashion-Bloggerin stellt klar: "Ich verkleide mich nicht"

Da die Veranstaltung nur einen Tag vor Halloween stattfand, erschienen einige Gäste in unheimlichen Kostümen. Fashion-Bloggerin Jeanette Graf verzichtete jedoch auf eine Verkleidung. "Ich mache nicht alles mit", sagte sie der AZ. Dennoch ist sie ein Fan des gruseligen Spektakels: "Ich verkleide mich nicht, aber meine Kinder sind schon vor Jahren unterwegs gewesen, um Süßigkeiten zu sammeln."

Die Influencerin erschien in Begleitung von Anja Gräfin von Keyserlingk. Die Schauspielerin und Synchronsprecherin zeigte sich ebenfalls begeistert und schwärmte über die Serie "X-Factor": "Ich grusel mich gerne. 'X-Factor' hat schon etwas Nostalgisches aus der Kindheit, das erinnert mich immer an früher."

Anja Gräfin von Keyserlingk und Jeannette Graf

Hollywood-Schauspieler im AZ-Gepräch: "Ich schwöre auf Gott, dass das so passiert ist"

Zur Premiere hatte der Sender RTLZWEI auch einen Star aus Hollywood geladen, der in einer Episode eine Rolle übernommen hat. Jaymes Butler stand bereits mit weltbekannten Größen wie Samuel L. Jackson, Milla Jovovich oder Oscarpreisträger Adrien Brody vor der Kamera.

Der Schauspieler zeigte sich im AZ-Gespräch überzeugt, dass übernatürliche Phänomene tatsächlich existieren – er selbst hat bereits etwas Unerklärliches erlebt. "Ich war mal mit dem Auto unterwegs und hörte plötzlich die Stimme meiner Großmutter, die sagte: 'Warum bist du so in Eile? Fahr etwas langsamer.' Ich bremste etwas ab und plötzlich löste sich bei dem Lastwagen vor mir ein Ersatzrad, das direkt in meine Richtung geschleudert wurde. Ich riss das Lenkrad herum und überschlug mich. Wäre ich in diesem Moment nur etwas schneller gewesen, wäre ich über eine Klippe gestürzt und das wäre es dann für mich gewesen. Ich schwöre auf Gott, dass das so passiert ist."

Jaymes Butler

Münchner Reality-Star Yasin Mohamed: "Sachen, die man logisch nicht erklären kann"

Auch der Münchner Reality-Star Yasin Mohamed, bekannt aus "Kampf der Realitystars" und "The 50", glaubt an eine höhere Macht. "Ich habe mich dieses Jahr taufen lassen", sagt er im AZ-Gespräch. Der 34-Jährige kämpfte mit psychischen Probleme und fand Halt im Glauben. "Ich habe geschrien: Gott, Jesus, wer auch immer da oben ist, ich brauche Hilfe. Dann sind Sachen passiert, die man logisch nicht erklären kann."

Reality-Sternchen Nadja Großmann ist ein großer Fan von Halloween – die Freude auf die neuen Folgen "X-Factor" war bei ihr dementsprechend hoch. "Ich habe das schon als Kind geliebt", schwärmte sie im Filmcasino. Doch bei Horrorfilmen scheint sie eine recht hohe Toleranzgrenze zu haben, was den Schockfaktor angeht: "Damit ich mich grusel, braucht es schon echt viel."

