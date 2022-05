Muttertag: Diese deutschen Stars feiern ihre Mütter

Am diesjährigen Muttertag huldigten bereits zahlreiche deutsche Promis ihren Müttern in den sozialen Medien. Unter anderem Lena Gercke und Nazan Eckes dankten ihren Müttern.

Am diesjährigen Muttertag (8. Mai) richten wieder zahlreiche Menschen liebevolle Botschaften an ihre Mütter und machen ihnen zum Dank kleine Geschenke. Gratuliert bekommen die Mamas von deutschen Promis außerdem via Instagram. Model Lena Gercke (34) und Moderatorin Nazan Eckes (45) zeigen ihre Dankbarkeit am Muttertag.

Mütter gratulieren ihren Müttern

Lena Gercke wurde 2020 selbst Mutter einer kleinen Tochter. Anstatt sich selbst zu feiern, entschied sich das Model jedoch dazu, ihrer Mutter Elvira Gercke zu danken. Dafür postete sie und schrieb dazu: "Der Tag für die tollste Frau auf der Welt. Die eigene Mama. Wie dankbar ich bin, dass ich dich an meiner Seite habe. Mein Fels."

Auch Nazan Eckes Mama, Gülser Üngör, darf sich für sie freuen. Dafür teilte sie alte und neue Schnappschüsse. Ihr Tochter beschreibt sie als "die Liebste der Welt." Außderdem sei Eckes' Mutter "sensibel und stark zugleich", immer an ihrer Seite und lasse sie so sein, wie sie ist. Zudem sei Üngör "die beste & coolste 'Anneanne' (Oma) der Welt". 2014 hat Eckes ihre Mutter zur Großmutter gemacht.

Sarah Engels (29) dankt ihrer Mutter Sonja Strano. Sie habe die Sängerin vor 29 Jahren auf diese Welt gebracht. Außerdem habe ihre Mutter ihr "gezeigt, was es heißt, bedingungslos zu lieben". Inzwischen ist die 29-Jährige zwar erwachsen geworden, doch "ich bleibe immer deine kleine Prinzessin", .

Noch ein Model, das seiner Mutter gratuliert, ist Angelina Kirsch (33). aus den jungen Jahren ihrer Mutter und einen gemeinsamen Schnappschuss. Die Ähnlichkeit der beiden Frauen ist kaum zu übersehen. Dazu schreibt sie: "Mama, damals wie heute meine absolute Traumfrau!"

Kinder bleiben immer Kinder

Ross Antony (47) gratuliert angeblich der besten Mama der Welt - nämlich seiner eigenen. Vivien Catterall darf sich über besonders liebe Worte ihres Sohnes freuen: "Gute Sachen gibt es selten - darum gibt es dich auch nur einmal. Alles Liebe zum Muttertag", . Dazu teilt er zwei süße Aufnahmen der beiden.

Klaudia Giez (25) hat eine . Sie liebt ihre Mutter, und das "nicht nur am Muttertag". Dafür postete die "Germany's next Topmodel"-Kandidatin von 2018 gemeinsame Fotos und ein süßes Tanz-Video von sich und ihrer Mutter.

Mandy Capristo (32) dankt ihrer Mutter ebenfalls. , auf denen sie sie auf die Stirn küsst und von ihr geküsst wird. Dabei hüllen sich die ehemalige "Monrose"-Sängerin und ihre Mutter in einen Schal. Dazu schreibt die Sängerin: "Wenn ich weiß, was Liebe ist, dann nur wegen dir".

