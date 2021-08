Mutter von Mareile Höppner erleidet Schlaganfall: Moderatorin prangert Pflegenotstand an

Auf Instagram richtet Mareile Höppner emotionale Zeilen an ihre Fans und enthüllt einen privaten Schicksalsschlag: Ihre Mutter hatte einen Schlaganfall. In ihrer Nachricht weist sie auch auf die Probleme im Bereich Pflege hin.

In den sozialen Medien gibt Mareile Höppner selten Einblicke in ihr Privatleben. Doch jetzt hat sie mit ihren Followern einen familiären Schicksalsschlag geteilt. Die Mutter der Moderatorin erlitt einen Schlaganfall.

Mareile Höppner offenbart: Ihre Mutter hatte einen Schlaganfall

"Notfall, Panik, Angst, Tränen, Verzweiflung, kämpfen, hoffen, Reha, Angst, alles weg, Neuanfang", beschreibt Mareile Höppner in ihrem Posting ihre momentane Gefühlslage. Dazu postet sie ein Foto, dass sie mit ihrer geliebten Mutter zeigt.

Pflegenotstand: Mareile Höppner warnt vor "Land ohne Perspektive im Alter"

Den offenen Umgang mit dem Gesundheitszustand ihrer Mutter nutzt die ARD-Moderatorin, um auf den Notstand in der Pflege aufmerksam zu machen. Im Krankenhaus haben die beiden die Situation am eigenen Leib gespürt, wie Mareile Höppner erklärt: "Hier schreibt eine Tochter die Angehörige ist und die erlebt, wie groß die Not in den Krankenhäusern ist, wenn wir uns nicht kümmern und das verbessern, dann sind wir ein Land ohne Perspektive im Alter."

Von der Leistung der Pfleger zeigt sich die 44-Jährige beeindruckt und bedankt sich in ihrem Posting bei den Mitarbeitern der Uniklinik Lübeck, die sich um sie und ihre Mutter gekümmert haben. Dass sich das Krankenhauspersonal nach einer mehrtägigen Schicht trotzdem auch noch um die Angehörigen kümmern könnte, sei nur möglich, "weil einige wenige eben doch bereit sind alles zu geben und sogar noch einen Arm für eine weinende Tochter übrig haben."

Michaela Schaffrath unterstützt Mareile Höppner: "Ich weiß genau, wovon du sprichst"

Von ihren Fans und Followern bekommt Mareile Höppner für ihre ehrlichen Worte viel Zuspruch. Schauspielerin Michaele Schaffrath schreibt in den Kommentaren: "Du sprichst mir aus der Seele und ich unterstütze Dich in jedem Wort!!! Als ehemalige Kinderkrankenschwester, die das ganze Elend namens Pflegenotstand 10 Jahre am eigenen Leib erfahren hat und vor mittlerweile 21 Jahren (!!!) aus diesem Job raus ist, weiß ich ganz genau, wovon Du sprichst."

Wie es ihrer Mutter nach dem Schlaganfall geht, verrät Mareile Höppner bislang nicht. Sie sei aber eine "Kämpferin", erklärt die Moderatorin weiter und schreibt: "Sie muss! Anders geht es gar nicht."