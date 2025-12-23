Mutter von Jörg Pilawa über Julia Klöckner: "Der Ton gehört sich nicht"

Im Sommer hatten Jörg Pilawa und Julia Klöckner alle mit ihrer Liebesbekundung überrascht. Jetzt meldet sich die Mutter des Moderators zu Wort. Wie steht sie zur Neuen ihres Sohnes?

Es war die Liebes-Sensation des Jahres 2025: Jörg Pilawa und Julia Klöckner sind ein Paar. Der Moderator und die Bundestagspräsidentin zeigen sich seit Wochen Seite an Seite und wirken schwer verknallt. Steht bald eine Hochzeit ins Haus? Eine Frau würde das sicherlich besonders freuen: Jörg Pilawas Mutter.

Ingrid Pilawa schwärmt von Bundestagspräsidentin: "Zauberhafte Frau"

Ingrid Pilawa ist begeistert von Julia Klöckner, wie sie im Interview mit dem Magazin "Meine Freizeit" ausplaudert. "Sie ist eine zauberhafte Frau, hochintelligent, sehr bestimmt mit den Dingen, wie sie denkt, die sich ändern müssen, das finde ich toll", schwärmt die 81-Jährige von ihrer Schwiegertochter in spe.

Doch Julia Klöckner ist nicht unumstritten, sie sorgt mit öffentlichen Aussagen und politischen Entscheidungen immer wieder für lautstarke Kritik. Die Reaktionen der Bundestagspräsidentin darauf sei allerdings entscheidend, wie Ingrid Pilawa betont. "Wenn sich die Leute so im Ton vergreifen, hat sie die Möglichkeit zu sagen: 'Ich glaube, wir sollten uns hier mal ein bisschen besser benehmen.'"

Jörg Pilawa und Julia Klöckner beim Tag der Deutschen Einheit in Saarbrücken © imago/Political-Moments

Für die Mutter von Jörg Pilawa sei das in der heutigen Zeit besonders notwendig. "Der Ton, der sich heutzutage manchmal einschleicht, gehört sich überhaupt nicht."

Hochzeit bei Jörg Pilawa und Julia Klöckner? Das sagt seine Mutter

Ingrid Pilawa ist sich sicher, dass Julia Klöckner die Richtige für ihren Sohn ist. "Es gibt so Menschen, wenn die nebeneinander stehen, dann weiß man: Ja, das ist schön so." Ob bald die Hochzeitsglocken klingeln werden? Immerhin soll die Scheidung von Jörg Pilawa und Ex Irina " " zufolge durch sein.

Seine Mutter würde die Politikerin als Schwiegertochter mit offenen Armen empfangen und sagt dazu: "Als Mutter wünsche ich mir nur, dass meine Kinder glücklich sind. Ich habe sie doch in die Welt gesetzt, damit sie glücklich und zufrieden sind."