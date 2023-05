Mut zur Farbe: Im Frühling kombinieren wir Orange mit Rosa

Ein Blick in die Modeboutiquen oder auf Instagram zeigt: Die Farben Orange und Pink geben im Frühling den Ton an. Styling-Inspiration gibt es hier.

© Look Studio/Shutterstock.com

Als Hauptakteur oder in Kombination: Orange und Pink bringen im Frühling Farbe ins Spiel.

Der Frühling ist da - und das spiegelt sich auch in den Fashion-Trends wider. Anzüge, Blusen, Blazer oder Kleider sind nun in warmen und freundlichen Farben zu finden. Besonders angesagt sind derzeit aber Orange- und Pink-Töne - sowohl solo als auch in Kombination.

Wie das gute alte Color-Blocking gelingt, zeigt unter anderem Leonie Hanne (34) : Die Fashion-Bloggerin setzt zu ihrem orangefarbenen Seitenkleid mit XXL-Tüllsaum von Carolina Herrera auf einen pinken Wollmantel und ebenfalls pinke Stilettos. Der Look schreit förmlich nach Frühling!

Wogegen Anna Ermakovas (23) schon viel Vorfreude auf den kommenden Sommer bereitet. Die orangen, gelben und pinken Boho-Muster verleihen dem Model einen natürlichen Teint. Dazu trägt sie Sonnenbrille und eine ebenfalls pinke Clutch.

Wie die beiden Farben einzeln und als Hauptakteur funktionieren, zeigen die "Let's Dance"-Stars Motsi Mabuse (42) und Victoria Swarovski (29) . Während die Jurorin sich in einem schillernden Blazerkleid ganz in Pink vor der Kamera zeigt, setzt Swarovski auf ein trägerloses Satinkleid in Neonorange. Zusammen ergeben die beiden Frauen ein farbenfrohes Fashion-Highlight.

