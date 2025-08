Muster-Mix: Lily Collins glänzt im "Emily in Paris"-Look

Lily Collins sorgt mit dem "Emily in Paris"-Dreh in Paris erneut für modische Highlights. Dieses Mal zeigte sie sich als Emily Cooper im gewohnt mutigen Muster-Mix.

Lily Collins (36) wurde am vergangenen Montag auf den Pariser Straßen gesichtet. Die britische Schauspielerin ist auf besonderer Mission: Sie steht für die fünfte Staffel der Netflix-Serie "Emily in Paris" vor der Kamera. Ganz ihrer Rolle als Mode-Fan Emily Cooper entsprechend, wählte sie einen stylischen Look mit Kontrasten in Farbe und Muster.

Blumen treffen auf geometrische Formen

Collins, die einen eleganten French Bob trägt, erschien in einem weißen Minirock und kniehohen schwarzen Stiefeln mit weißem Muster, das an Blumen erinnerte. Sie kombinierte den Rock mit einer geometrisch gemusterten Jacke mit schwarzen Ärmeln und einem schwarz-weiß gestreiften T-Shirt. Komplettiert wurde der Look mit einer braunen Handtasche und goldenen Ohrringen. wurde Collins zuvor ebenfalls in einem kontrastreichen Look gesichtet. Dazu gehörte eine weiße Hose mit rotem Blumenmuster und ein rot-weißes Oberteil mit grafischem Muster.

Die US-amerikanische Marketing-Managerin Emily Cooper ist für ihre extravaganten Outfits bekannt, mit denen sie gerne durch ihre französische Wahlheimat schlendert. Zu ihrem ganz eigenen Look gehört eine Mischung aus buntem Muster-Mix, edlen Stoffen, glamourösen Frisuren und ausgefallenen Schuhen. Mode-Fans ziehen deshalb gerne Vergleiche zur 90er-Jahre-Kultserie "Sex and the City".

startete der Dreh für die fünfte "Emily in Paris"-Staffel im Mai in Rom. Im Juni kehrte die Produktion in die französische Hauptstadt zurück, in der Emilys europäisches Abenteuer einst seinen Anfang nahm. Im August soll es für den Dreh auch noch nach Venedig gehen. Die fünfte Staffel der Netflix-Erfolgsserie wurde im September 2024 offiziell angekündigt. Einen Ausstrahlungstermin gibt es noch nicht.