Must-Haves: Die schönsten Accessoires für den Sommer

Wer sein Outfit in den Sommermonaten aufpeppen möchte, greift zu angesagten Accessoires. Dazu gehören neben großen Gürteln auch verspielte Ketten und Schuhe im Plastik-Look. Diese Teile sind jetzt angesagt.

Ein Outfit ohne Accessoires? Für Modefans undenkbar. Eine besonders große Auswahl haben sie im Sommer. Denn dann kommen neben Taschen, Schuhen und anderen Teilen auch Hüte ins Spiel. Bei den restlichen Trend-Teilen wird es zudem größer, bunter und auffälliger. Fehlt dem Look noch der letzte Schliff, kommen diese Accessoires ins Spiel.

Schmuck mit farbenfrohen Charms

Seit Monaten schmücken Fashion-Begeisterte ihre Taschen mit Anhängern - ob Plüschtiere, Herzen oder Früchte. Jetzt sind sie auch in der Schmuckmode angekommen. Die Charms baumeln an Ketten und Armbändern, und bringen die eigene Persönlichkeit zum Ausdruck. Denn für jeden ist etwas dabei: Von kleinen Flugzeugen über Kakteen bis Miniatur-Libellen ist alles erhältlich. Das Motto: Je mehr, desto besser! Ketten können dafür auch im Layer-Look übereinander getragen werden.

Y2K-Gürtel

Die Y2K-Ära wird weiterhin in der Mode zelebriert. In diesem Sommer rufen sich die breiten Gürtel aus den 2000er Jahren in Erinnerung, die miteinander kombiniert oder einzeln ein Statement setzen. Wer den Boho-Style liebt, findet in einem Concho-Gürtel aus Leder das ideale Modell. Über einem weißen Kleid getragen und mit Fransen-Boots kombiniert, kommt er am besten zur Geltung. Breite Kettengürtel in Gold oder Silber passen zu einem Micro-Rock oder Jeans-Shorts. Verspielter wird das Outfit, wenn die Kettenmaschen kleine Herzchen sind.

Leichte Kopfbedeckung

Vor der Sonne schützen sich Fashion-Fans an warmen Tagen mit einem Kopftuch oder einem Bandana. Mit ihren bunten Farben werden sie zum eigentlichen Hingucker des Outfits. Es geht aber auch dezenter: Tücher aus Spitze sehen elegant aus und ergänzen helle Pastell-Kombinationen perfekt. Auch der Lochstrick-Look ist angesagt - und versprüht Cottagecore-Vibes.

Basttaschen

Die stylischste Tasche der Saison ist die Basttasche. Das leichte Material verleiht jedem Modell, ob Shopper, Crossbody oder Bucket Bag, einen sommerlichen Flair. Nicht nur ein Bikini und Strandüberwurf, auch ein Leinen-Zweiteiler in Weiß oder Beige bietet sich zu dem Accessoire an. Mit einem großen Basthut als Sonnenschutz kann der Sommer dann mit Style gefeiert werden.

Jelly Shoes

Nur wenige Modetrends sind aktuell so kontrovers wie die Jelly Shoes. Denn das Schuhwerk aus Kunststoff gefällt nicht jedem - und doch macht es sich in der Fashionwelt breit. Netzsandalen, Flip-Flops und auch Heels aus farbigem oder transparenten PVC erleben im Rahmen der 1990er- und 2000er-Jahre-Nostalgie wieder einen Hype. Bunte Modelle passen zu ebenso farbenfrohen Outfits, können in neutralen Looks aber auch als Eyecatcher dienen. Bei transparenten Schuhen wird das Stylen einfacher: Farben spielen hier keine Rolle, nur der Anlass ist entscheidend.