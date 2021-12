Musikstar Steve Bronski im Alter von 61 Jahren gestorben

Steve Bronski, der Mitgründer der Band Bronski Beat, ist gestorben. Der Musiker wurde 61 Jahre alt. Nicht nur Jimmy Somerville trauert.

Steve Bronski ist im Alter von 61 Jahren gestorben. Eine Freundin bestätigte den Tod des Keyboarders und Mitgründers der britischen Synthie-Pop-Formation Bronski Beat der BBC. Bronski sei ein "sanfter, freundlicher und talentierter Mann" gewesen, . Die Todesursache ist nicht bekannt.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Bronskis ehemaliger Bandkollege Jimmy Somerville (60) . "Traurig zu hören, dass Steve Bronski gestorben ist", schrieb der Sänger zu einem Foto, das ihn und Bronski mit Larry Steinbachek, dem Schlagerzeuger der Gruppe, zeigt. "Er war ein talentierter und sehr melodischer Mann." Er fügte hinzu: "Die Arbeit mit ihm an Songs und einem Song, der unser Leben veränderte und so viele andere Leben berührte, war eine lustige und aufregende Zeit. Danke für die Melodie, Steve."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Erfolg in den 80ern

Bronski Beat wurden 1983 gegründet. Zu den bekanntesten Songs gehören "Smalltown Boy", "Why?" und "Hit That Perfect Beat". Das Debütalbum "The Age of Consent" aus dem Jahr 1984 war auch in Deutschland erfolgreich, erreichte den zehnten Platz in den Charts und erhielt eine Goldene Schallplatte. Danach stieg Sänger Jimmy Somerville aus der Band aus.

Ende der 1980er Jahre löste sich die Gruppe schließlich ganz auf, ein Comebackversuch in den 90er Jahren scheiterte. Schlagzeuger Larry Steinbachek starb 2016 mit 56 Jahren an Krebs. 2017 veröffentlichte Bronski als einzig verbliebenes Originalmitglied nach 22 Jahren noch mal ein neues Album.