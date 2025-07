Musikproduzent Benny Blanco erkennt seine eigenen Songs nicht

Benny Blanco ist seit mehr als 15 Jahren als Musikproduzent tätig und arbeitete an Hits wie "Moves Like Jagger "und "California Gurls" mit. Seine eigenen Songs erkennt der Verlobte von Selena Gomez dennoch nicht immer sofort.

Benny Blanco (37) hat verraten, dass er hin und wieder seine eigenen Songs nicht erkennt. Der Musikproduzent ist seit mehr als 15 Jahren in der Branche tätig. Kein Wunder also, dass ihm manche Projekte nicht mehr präsent sind. "Manchmal bin ich im Restaurant und denke: 'Oh mein Gott, dieser Song ist so gut.' Und dann suche ich ihn mit Shazam, und dann ist es mein eigener Song", erzählt er . Shazam ist eine App, die Songs erkennt, indem sie eine kurze Audioaufnahme analysiert.

Dass er gelegentlich seine eigenen Werke vergisst, begründet Blanco damit, dass er "alt" sei und sich "an nichts erinnern kann". "Ich habe Hunderte von Songs gemacht, die inzwischen erschienen sind", betont der 37-Jährige und merkt an, dass "er seit 16 Jahren Songs schreibt".

An diesen Hits war Benny Blanco beteiligt

Große Popsongs der 2000er und 2010er Jahre gehen auf Benny Blanco zurück. Er war unter anderem an einigen der großen Hits von Maroon 5 beteiligt. So arbeitete er an "Moves Like Jagger", "Animals" und "Maps" mit und zählt zu den Produzenten der Band. Auch in den Entstehungsprozess von "Payphone" war er involviert. Darüber hinaus verantwortet Blanco erfolgreiche Songs wie Katy Perrys (40) "California Gurls" und "Teenage Dream" sowie "Diamonds" von Rihanna (37).

Zuletzt veröffentlichte er gemeinsam mit seiner Verlobten, Superstar Selena Gomez (32), das gemeinsame Album "I Said I Love You First". Das Paar machte seine Beziehung im Dezember 2023 öffentlich und verlobte sich rund ein Jahr später.