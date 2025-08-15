Musikerin Lulu Lewe enthüllt das Geschlecht ihres Babys

Musikerin Lulu Lewe und ihr Mann Bastian Scheibe wissen endlich, ob sie ein Mädchen oder einen Jungen bekommen. Den "kleinen süßen" Gender-Reveal-Moment haben Sie nun mit ihren Followern geteilt.

Das Baby von Lulu Lewe und Bastian Scheibe wird ein ...

Die schwangere Musikerin Lulu Lewe (33) und ihr Mann Bastian Scheibe bekommen einen Jungen. Das gab das Ehepaar mit einem rührend schlichten und dadurch umso persönlicheren Post bekannt. , in dem sie erfahren haben, dass es ein Sohn unterwegs ist.

In dem Clip stehen die beiden in Beige gekleidet nebeneinander an einem Tisch, der mit Luftballons, Bonbons und Konfetti in Blau und Rosa dekoriert ist. Gemeinsam schneiden sie eine Sahnetorte mit roten Erdbeeren und blauen Heidelbeeren als Deko an und als sie das Stück herausheben, kommt eine hellblaue Füllung zum Vorschein. Die beiden strahlen, lachen, umarmen und küssen sich.

Bis zur letzten Sekunde blieb das Geschlecht des Babys ein gut gehütetes Geheimnis. Wie Lulu Lewe im Post zum Clip schreibt, hatten ihre beiden "allerbesten Freundinnen" die frohe Botschaft vorab erfahren und "ganz spontan dieses kleine süße Gender Reveal für uns organisiert".

Auch die aufregende Stimmung, die dem Paar deutlich anzumerken ist, kommentiert die Schwester von Sarah Connor (45) und Anna-Maria Ferchichi (43): "Wie aufgeregt wir waren, keinen Ton gesagt. Wir freuen uns sooooo sehr auf unseren kleinen Jungen", schreibt sie.

Lulu Lewe: "Wir haben vor Freude geweint"

Nach ersten Medienberichten bestätigte die Sängerin im Juli erstmals ihre Schwangerschaft. Seit zehn Jahren ist Lewe bereits mit Bastian Scheibe liiert, seit sechs Jahren sind sie verheiratet.

Der Moment, als die beiden den positiven Schwangerschaftstest in den Händen hielten, war für das Paar überwältigend: "Es war ein unbeschreibliches Gefühl, als wir das Wort 'schwanger' gelesen haben. Wir haben vor Freude geweint", erzählt Lewe. Eltern zu werden sei für sie das Schönste, was man als Paar erleben könne: "Das Baby macht unser großes Glück perfekt."