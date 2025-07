Musiker Ben Zucker ist "glücklich vergeben"

Zuletzt führte der Musiker eine On-off-Beziehung, nun ist Ben Zucker wieder vergeben. Wer die neue Frau an seiner Seite ist, möchte er aber nicht verraten: "Ich habe gelernt, dass es besser für mich ist, wenn meine Partnerin nicht mehr so in die Öffentlichkeit gezerrt wird."

(dam/spot) | 18. Juli 2025 - 22:15 Uhr

Ben Zucker ist runter vom Single-Markt. © ddp/PIC ONE/Günther Dorn

Ben Zucker (41) ist wieder vergeben. , bestätigte der Sänger nach einem Auftritt auf dem "Schlagerliner" gegenüber der Zeitschrift "Woche heute", dass er in einer Beziehung ist. "Es geht mir sehr gut. Mein Liebesleben ist momentan entspannt. Glücklich vergeben!", schwärmte der 41-Jährige. Wer seine neue Partnerin ist, möchte Zucker jedoch nicht preisgeben. "Ich habe gelernt, dass es besser für mich ist, wenn meine Partnerin nicht mehr so in die Öffentlichkeit gezerrt wird", erklärte er. Ben Zucker führte zuletzt eine On-off-Beziehung Zuletzt war Ben Zucker mit der Musikerin Suzann Jetzkus liiert. Nach nur wenigen Monaten Beziehung verlobte sich das Paar. 2021 folgte jedoch die Trennung. Was daraufhin begann, war ein öffentlicher Rosenkrieg. "Ben war auf jeden und alles eifersüchtig, was mir zu nah kam. Er ist ein Mensch, der möchte, dass alles genauso läuft, wie er will. Ich sollte nur noch für ihn da sein", sagte Jetzkus damals über ihren Ex-Partner. 2023 fanden die beiden dennoch erneut zueinander, sogar eine Hochzeit schien wieder möglich. "Susi ist die Frau meines Lebens und wir sind sehr glücklich miteinander. Deshalb werde ich mich sicher noch einmal mit ihr verloben. Ich habe ein sehr klassisches Familienbild, so bin ich erzogen worden. Verlobung und irgendwann Hochzeit und Kinder gehören da für mich einfach dazu", schwärmte Zucker . Doch seit Anfang dieses Jahres geht das Paar erneut getrennte Wege - diesmal still und ohne großes Aufsehen. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de