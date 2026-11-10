Musikalischer Solo-Flug: Warum Peter Maffays Frau jetzt selbst auf die Bühne will

Was ihr berühmter Ehemann kann, kann Hendrikje Balsmeyer schon lange: Die erfolgreiche Kinderbuchautorin sang vor ihrer Beziehung zu Peter Maffay in einer Coverband. Warum es sie jetzt wieder auf die Bühne zieht und was es mit einem Konzert am 19. Dezember auf sich hat, hat sie der AZ verraten.

"Mama, warum singst du eigentlich nicht wie Papa?" Mit einem unschuldigen Satz hat Hendrikje Balsmeyers (39) achtjährige Tochter Anouk mehr in Bewegung gesetzt, als sie wahrscheinlich geglaubt hätte.

Schon vor ihrer Liebe zu Peter Maffay: Hendrikje Balsmeyer stand jahrelang auf der Bühne

Besagter Satz fällt, als die Kinderbuchautorin und Ehefrau von Rock-Legende Peter Maffay (77) wie so oft mit ihrer Tochter zuhause gemeinsam singt – "und er ist mir im Gedächtnis geblieben", sagt Balsmeyer der AZ bei einem Treffen in München.

Denn die 39-Jährige hat, wie ihr berühmter Mann auch, schon immer Musik gemacht. Bereits lange vor ihrer Beziehung mit der Deutsch-Rock-Legende sang Balsmeyer, die gemeinsam mit Peter Maffay die Kinderbuch-Bestseller-Reihe "Anouk" veröffentlicht hat, jahrelang in einer Coverband, stand pro Jahr knapp 40 Mal auf der Bühne.

Die drei Freunde Hendrikje Balsmeyer (M.), Annika Doherty (l.) und Jens Gilles bilden zusammen die Coverband Studio 3 und geben am 19. Dezember ein Konzert am Starnberger See. © Marco Donato

"Peter macht das natürlich alles professionell, auf der großen Bühne. Und irgendwann habe ich mich selbst zurückgezogen, weil ich mir dachte, ich kann mich ja gar nicht mit ihm vergleichen, weil er so gute Musik macht", gibt Balsmeyer im Gespräch mit der AZ offen zu.

Tochter Anouk (8) wünscht sich musikalische "Maffay-Family"

Zweifel, die der kleinen Tochter des Paares hingegen nicht in den Sinn kommen: "Anouks Vision wäre es, dass irgendwann alle - Mama, Papa, sie und Bruder Yaris (Makkay, d. Red.) - gemeinsam auf der Bühne stehen, ähnlich wie die Kelly-Family", sagt die Autorin und lacht.

Eine musikalische "Maffay-Family" sei zunächst zwar kein Thema, dafür wird Balsmeyer selbst schon bald für ein besonderes Konzert auf die Bühne zurückkehren.

Am 19. Dezember: Studio 3 lädt zu Wohnzimmer-Konzert am Starnberger See

Gemeinsam mit zwei guten Freunden, Annika Doherty und Jens Gilles, bildet sie das Cover-Trio Studio 3, das am 19. Dezember zu einem "intimen Wohnzimmer-Konzert" im Beccult in Pöcking am Starnberger See lädt. "Wir covern ganz bekannte Songs, die uns selbst emotional in irgendeiner Art und Weise gefesselt haben und erzählen auch anhand von Bild- und Videomaterial, warum uns die Songs so bewegt haben", erklärt Hendrikje Balsmeyer der AZ.

Das zweistündige Programm entstand in Peter Maffays Studio in Tutzing – die musikalische Bandbreite? Erstreckt sich von Country über Deutsch-Rock bis Schlager: "Wir spielen alles, was jung und alt gefällt", so die 39-Jährige weiter. Buchstäblich: Sogar Tochter Anouk will bei diesem besonderen Abend ihrer Mama im Publikum sein, verrät die erfolgreiche Autorin.

Als Leadsängerin der Coverband Studio 3 steht Peter Maffays Ehefrau Hendrikje Balsmeyer schon bald auf der Bühne in Pöcking. © Marco Donato

Teil des Konzerts: Anekdoten aus dem Hause Maffay

Lampenfieber? "Ich bin vorher sicher sehr aufgeregt. Aber sobald ich auf der Bühne stehe und sehe, dass das Publikum Spaß hat, geht es mir gut", so Balsmeyer.

Genügend Ideen, das Publikum zu unterhalten, hat die Sängerin jedenfalls: "Ich erzähle wirklich auch Anekdoten von zu Hause, bei denen Peter sagt: Wie kannst du das denn hier alles verraten?", sagt sie der AZ und lacht. Die Einblicke, die das Publikum am 19. Dezember erwarten, seien sogar so privat, dass fotografieren und filmen verboten ist: "Es ist mehr als ‘nur’ ein Konzert - es ist ein Abend bei und mit Freunden", betont Balsmeyer.

Zwei Stunden Programm: Das hält Peter Maffay vom Konzert seiner Frau

Ehemann Peter Maffay hat das Programm übrigens bereits gesehen, bestätigt die 39-Jährige der AZ: "Er weiß natürlich, dass wir das nicht so professionell machen wie er, aber er sagt, er ist sehr unterhalten von der Show und würde sie jederzeit wieder anschauen."

Tickets für das Konzert von Studio 3 in Pöcking am 19. Dezember sind über München Ticket erhältlich. Beginn: 19.30 Uhr.