Musik-Legende Connie Francis stirbt mit 87 Jahren

Die legendäre Sängerin Connie Francis ist im Alter von 87 Jahren verstorben. Erst vor wenigen Monaten hatte ihr 60 Jahre alter Song "Pretty Little Baby" auf TikTok eine Renaissance erlebt. Auch in Deutschland war Francis vor allem in den 60er-Jahren ein Superstar.

(dr/spot) | 17. Juli 2025 - 11:12 Uhr

Connie Francis wurde in Deutschland mit ihren Hits wie "Schöner fremder Mann" oder "Die Liebe ist ein seltsames Spiel" zum Superstar. © imago/ZUMA Press Wire / Al Diaz

Die Musikwelt trauert um eine wahre Ikone: Connie Francis, eine der international erfolgreichsten Sängerinnen der 1950er- und 1960er-Jahre, ist im Alter von 87 Jahren verstorben. Ihr Freund und Manager Ron Roberts bestätigte als erster den Tod der als Concetta Rosa Maria Franconero geborenen US-amerikanischen Künstlerin auf Facebook. Sie landete auch in Deutschland zahlreiche Hits. "Mit schwerem Herzen und extremer Traurigkeit teile ich euch mit, dass meine liebe Freundin Connie Francis letzte Nacht verstorben ist", schrieb Roberts. "Ich weiß, dass Connie es gutheißen würde, dass ihre Fans zu den ersten gehören, die diese traurige Nachricht erfahren." Der Post von Roberts wurde mittlerweile auch auf der offiziellen Facebook-Seite der Sängerin geteilt. Kampf gegen extreme Schmerzen Francis hatte in den vergangenen Wochen mit massiven gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Im Juli musste sie einen geplanten Auftritt absagen, nachdem sie wegen starker Schmerzen ins Krankenhaus eingeliefert und auf die Intensivstation verlegt worden war. "Wie viele von euch [...] erfahren haben, bin ich wieder im Krankenhaus, wo ich Tests und Untersuchungen durchlaufe, um die Ursache der extremen Schmerzen zu ermitteln, die ich erlebe", schrieb Francis damals auf Facebook. Auch anschließend informierte sie ihre Fans immer wieder in kurzen Posts über ihren Krankheitszustand. Die Sängerin litt unter Beckenschmerzen aufgrund einer Fraktur, die sie dazu zwang, einen Rollstuhl zu benutzen. TikTok-Revival im hohen Alter Ironischerweise erlebte Francis nur wenige Monate vor ihrem Tod noch einmal einen spektakulären Erfolg. Ihr 1962 erschienener Song "Pretty Little Baby" wurde auf TikTok zu einem viralen Hit und brachte der 87-Jährigen eine völlig neue Generation von Fans ein. Influencer, darunter auch die Kardashians, verwendeten den Song für ihre Videos, was zu über 15 Millionen Creates auf der Plattform führte. "Ich habe diesen Song vor 63 Jahren aufgenommen, und zu wissen, dass eine ganz neue Generation jetzt weiß, wer ich bin und meine Musik kennt, ist aufregend für mich", sagte Francis über den unerwarteten Erfolg. Besonders amüsant: "Um ehrlich zu sein, ich konnte mich nicht einmal an den Song erinnern! Ich musste ihn mir anhören, um mich zu erinnern", Connie Francis auch in Deutschland ein Superstar Connie Francis war eine der ersten Künstlerinnen, die ihre Texte auch in unterschiedlichen Sprachen übersetzen ließ, um ihre Popularität im Ausland zu erhöhen - so auch in Deutschland. Ihr Song "Die Liebe ist ein seltsames Spiel" (im Original "Everybody's Somebody's Fool") wurde hierzulande ein Gassenhauer und zu einem der erfolgreichsten Lieder der frühen 60er-Jahre. Auch ihr Hit "Schöner fremder Mann" ging als einer der größten Schlagerhits der damaligen Zeit in die Geschichte ein. Insgesamt nahm sie unterschiedliche Songs in 15 verschiedenen Sprachen auf. Auch mehrere Duette mit deutschsprachigen Künstlern, wie zum Beispiel mit Peter Kraus (86), erhöhten ihre Bekanntheit.