"Love Island VIP" steht mit seiner zweiten Staffel in den Startlöchern. Diesmal mit von der Partie: Stella Stegmann, die man bereits aus "Too Hot To Handle" und als "Die Bachelorette" 2024 kennt. Mit der AZ spricht die Münchnerin über ihren dritten Anlauf im Dating-TV – und räumt mit Vorurteilen gegenüber Reality-Stars auf.

Stella Stegmann (28) hat die Hoffnung auf die große Liebe noch nicht aufgegeben: Nachdem sie 2023 bei "Too Hot To Handle" und 2024 als "Die Bachelorette" enttäuscht wurde, startet sie nun einen dritten Versuch. Bei "Love Island VIP" will sie unter anderen etablierten Realitystars (und einigen Normalos) endlich das große Glück finden. Noch vor Staffelstart plaudert Stella in der AZ über die TV-Erfahrung – und verrät ehrlich, was sie von Moderatorin Sylvie Meis (47) hält.

Stella Stegmann bei "Love Island VIP": "Super intensiv"

Nachdem das Format im letzten Jahr ein erfolgreiches Debüt gefeiert hatte, öffnet "Love Island VIP" 2025 erneut seine Pforten. Ab dem 4. September läuft die neue Staffel auf RTL+, ab dem 11. September dann immer donnerstags um 20:15 Uhr auf RTLZWEI. Die Münchner Kandidatin Stella Stegmann steht der AZ vorab Rede und Antwort – könnte es beim dritten Liebes-Anlauf für die TV-erprobte Schönheit klappen?

AZ: Frau Stegmann, wie haben Sie die Dreharbeiten zu "Love Island VIP" erlebt?

STELLA STEGMANN: Die Dreharbeiten waren wirklich ganz anders als alles, was ich bisher erlebt habe. Bei "Too Hot To Handle" hatte ja noch niemand von uns Reality-Erfahrung, da war alles neu. Bei der "Bachelorette"' hatte ich auch eine sehr spezielle Position, weil ich meine eigene Villa hatte, meine Rückzugsmöglichkeiten und eben nicht 24/7 gefilmt wurde. Bei "Love Island" war das komplett anders: Da lebst du mit allen nonstop in der Villa, Kameras sind immer dabei – das ist super intensiv, aber dadurch auch spannend und echt authentisch.

Was gibt Ihnen Hoffnung, beim dritten Versuch die Liebe zu finden?

Nach der "Bachelorette" hab ich ehrlich gesagt gedacht: "Nee, das tue ich mir nicht nochmal an." Nicht falsch verstehen: Die Erfahrung vor Ort war unglaublich schön, aber im Nachhinein wurde ich immer verletzt. Aber dann kam die Anfrage zu "Love Island VIP", ich hab mir das Format angeschaut und dachte: "Okay, das könnte wirklich gut zu mir passen." Und ja, ich bin einfach so ein hoffnungsloser Romantiker – ich denke mir: "Irgendwann muss es doch mal klappen."

Als erste bisexuelle "Bachelorette" vergab Stella Stegmann 2024 die Rosen bei RTL. Doch nach der Staffel ging sie weiter als Single durchs Leben. © RTL/Pascal Bünning

Was hat sich inzwischen verändert?

Der Unterschied ist, dass ich heute viel realistischer und rationaler rangehe. Bei den anderen Formaten hab ich mich zu schnell verliebt und wurde dann enttäuscht, weil man die Person eben noch gar nicht richtig kannte. Jetzt lege ich mehr Wert darauf, jemanden wirklich kennenzulernen – und ich hoffe, dass es genau deswegen diesmal funktioniert.

Stella Stegmann über Reality-Stars: "Geht schon ein Stück Authentizität verloren"

Können Sie nachvollziehen, warum man Reality-Stars oft unehrliche Absichten unterstellt?

Ich kann den Vorwurf schon irgendwo nachvollziehen, finde ihn aber auch unfair. Am Ende kann man ja nie in den Kopf einer anderen Person schauen. Klar, bei VIP-Formaten merkt man manchmal, dass einige genau wissen, wie sie Sendezeit bekommen – und dadurch geht schon ein Stück Authentizität verloren. Aber trotzdem glaube ich, dass jeder irgendwo geliebt werden will. Selbst wenn jemand vielleicht erst mal nur Lust auf das nächste Format hat, heißt das nicht, dass er oder sie nicht auch offen für echte Gefühle ist.

Gab es in der Villa auch Kandidaten, die nur Sendezeit wollten?

Sicherlich gab es die. Aber ich finde, das sollte jeder Zuschauer selbst für sich rausfinden. Spätestens mit der Zeit kommt eh immer die Wahrheit ans Licht – und Karma regelt sowieso.

Der Cast von "Love Island VIP" 2025: Ob Stella Stegmann (re.) bei dieser Auswahl fündig wird? © RTLZWEI

Stella Stegmann über Sylvie Meis: "Fast ein bisschen in sie verliebt"

Wie haben Sie Sylvie Meis als Moderatorin erlebt?

Sylvie hab ich als super funny, offen und total sympathisch kennengelernt. Ich hatte vorher öfter gelesen, dass manche finden, es sollte mal eine andere Moderatorin geben – aber ganz ehrlich: Nachdem ich sie erlebt habe, kann ich das zu null Prozent nachvollziehen.

Können Sie das weiter ausführen?

Sie macht das richtig gut, ist voll professionell, gleichzeitig "down to earth", und wie sie mit uns umgegangen ist, war so angenehm, dass ich mich fast ein bisschen in sie verliebt hätte.

Sie haben als erste bisexuelle "Bachelorette" TV-Geschichte geschrieben. Fanden Sie auch die anderen Kandidatinnen in der "Love Island"-Villa spannend?

Also prinzipiell bin ich da total offen. Wäre, ehrlich gesagt, schon ganz funny, wenn sich mal zwei Frauen vercouplen würden. Aber dafür müsste natürlich auch die richtige (und eine Bi-Frau) dabei sein.