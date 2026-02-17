Münchner Villa verkauft: Susanne Porsche lebt jetzt im Luxus-Hotel

Coco Chanel und Udo Lindenberg haben es vorgemacht: Nun hat sich auch eine wohlhabende Münchnerin den Traum vom ewigen Hotelleben erfüllt. Filmproduzentin Susanne Porsche hat eine Wohnung im Luxus-Hotel "Vier Jahreszeiten" bezogen – und möchte dauerhaft dort bleiben.

Susanne Porsche (73) bewohnte bis zuletzt eine edle Villa im Münchner Herzogpark. Doch die Filmproduzentin hatte offenbar Lust auf einen Tapetenwechsel. Inzwischen ist die Villa verkauft und Porsche hat eine Drei-Zimmer-Wohnung im Luxus-Hotel "Vier Jahreszeiten" bezogen. Und wie die Ex von Automanager Wolfgang Porsche (82) nun enthüllt, habe sie sich damit einen lange gehegten Traum erfüllt.

Susanne Porsche: Darum zog sie ins Münchner Hotel "Vier Jahreszeiten"

Es ist ein echter Neuanfang für Susanne Porsche: Wie berichtet, hat die Filmproduzentin ihre Villa im Herzogpark bereits vergangenes Jahr verkauft, weil sie viel unterwegs und das Haus seit dem Auszug der Kinder zu groß gewesen sei. Ihre Söhne Ferdinand (32) und Felix (29) leben inzwischen in Wien. Im Luxus-Hotel "Vier Jahreszeiten" muss sich die 73-Jährige jetzt um nichts mehr kümmern.

Mit dem Hotel in der Münchner Maximilianstraße verbindet Susanne Porsche viele wertvolle Erinnerungen: "Es ist traumhaft. Ich bin dorthin zurückgekehrt, wo ich schon als kleines Kind mit meinen Eltern und Geschwistern viele Jahre lang vor Weihnachten immer ein paar Tage zu Gast war." Das "Vier Jahreszeiten" war für die Filmproduzentin zudem ein Ort, an dem sie gerne gearbeitet oder zu Veranstaltungen geladen hat.

Seit 2018 war Susanne Porsche mit dem Rechtswissenschaftler Werner F. Ebke liiert. "Bild" berichtet nun jedoch, dass sie Single sei. © imago/Lindenthaler

Dauergast im "Vier Jahreszeiten"-Hotel: Susanne Porsche ist glücklich

Jetzt bewohnt Susanne Porsche an ihrem Sehnsuchtsort eine Drei-Zimmer-Wohnung, die mit eigenen Möbeln und ihrer Kunstsammlung eingerichtet ist. "Hier will ich auch nicht mehr ausziehen", schwärmt die 73-Jährige von ihrer neuen Bleibe. Ursprünglich wurde die Wohnung mit Blick über die Stadt für die Hotelchefs gebaut. Doch für die Filmproduzentin machte Hotelmanager Holger Schroth (61) eine Ausnahme und begrüßte sie als Dauergast im "Vier Jahreszeiten". Zuvor war die Bleibe generalsaniert worden.