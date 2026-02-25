Münchner TV-Star legt sich mit Staatsanwaltschaft an: "Kämpfe für mein Recht"

Mike Cees hat Ärger mit der Justiz. Der einstige Realitystar erhebt Vorwürfe gegen die Staatsanwaltschaft München.

Mike Cees hatte eine kurze, aber sehr einprägsame Karriere im Reality-TV. Nach streitbaren Auftritten in Shows wie "Das Sommerhaus der Stars" und "Kampf der Realitystars" kehrte er der TV-Branche den Rücken. Mit Schlagzeilen war damit aber nicht Schluss. 2024 musste er für mehrere Wochen in Haft, da er eine Strafe von 4000 Euro aus einem Betrugsprozess nicht bezahlt hatte. Jetzt holt ihn seine Vergangenheit ein, denn er hat wieder Stress mit der Münchner Staatsanwaltschaft.

Mike Cees legt sich mit Münchner Behörde an: "Darf in einem Rechtsstaat nicht passieren"

Dieses Mal steht allerdings nicht nur Mike Cees im Fokus, sondern auch die Staatsanwaltschaft. Der Münchner ist sauer, denn noch immer lagern persönliche Gegenstände bei der Behörde. "Bezogen auf mein Verfahren ist das, was hier passiert, für mich nicht mehr erklärbar", schimpft er in der AZ. "Eigentum wird einbehalten, Zuständigkeiten verschwimmen, Kommunikation findet nicht statt. So fühlt sich kein funktionierender Rechtsstaat an. So fühlt sich Stillstand an – und der zerstört Existenzen."

Mike Cees vermisst fast eineinhalb Jahre nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis noch immer einen Laptop, mehrere Festplatten und USB-Sticks. Aktuell hat er damit keinen Zugriff auf wichtige Geschäftsunterlagen. "Ich halte es für höchst problematisch, dass sich die zuständige Staatsanwaltschaft der Sache nicht stellt", erklärt der frühere Reality-TV-Darsteller weiter. "Es gibt keine klaren Antworten, keine Zuständigkeiten, keinen Zeitplan. Das wirkt nicht souverän, sondern überfordert – und das darf in einem Rechtsstaat nicht passieren."

So reagiert die Münchner Staatsanwaltschaft auf AZ-Anfrage

Was sagt die Münchner Staatsanwaltschaft zu den Vorwürfen des einstigen "Sommerhaus"-Stars? Auf AZ-Anfrage teilt eine Sprecherin mit: "Ein USB-Stick wurde bereits an den Beschuldigten herausgegeben. Über die Herausgabe der weiteren Gegenstände wird noch entschieden werden." Fragen nach den Gründen, warum eine Rückgabe so lange dauert und weshalb die Gegenstände weiterhin einbehalten werden, bleiben unbeantwortet.

"Werde nicht locker lassen": Wie Mike Cees für sein Recht kämpfen will

Damit will sich Mike Cees nicht abspeisen lassen. Er zeigt sich kämpferisch und betont: "Ich werde nicht locker lassen. Ich kämpfe für mein Recht." Mit seinem Anwalt Dr. Kai Wagler arbeitet er darauf hin, sein Eigentum zurückzubekommen. "Jetzt geht es nur noch um eines: ein verdientes Erfolgserlebnis nach über eineinhalb Jahren."

Für ihn sei das, was er mit der Staatsanwaltschaft erlebt habe, bezeichnend für Deutschland – aus diesem Grund hat er München inzwischen den Rücken gekehrt. "Deshalb bin ich heute in Dubai erfolgreich mit meiner Firma Ceesium. Nicht, weil dort alles perfekt ist – sondern weil dort entschieden wird. Für mich ist Deutschland aktuell keine Grundlage mehr, um ein Unternehmen aufzubauen oder eine Familie zu ernähren. Nicht aus Trotz, sondern aus Erfahrung."