Münchner "Tatort"-Stars Nemec und Wachtveitl : "Eigentlich wollten wir nur 99 Folgen machen"

Der "Tatort"-Abschied von Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl steht bevor. In der "NDR Talk Show" verrieten die beiden, dass es nicht ihre Idee war, genau 100 Folgen zu drehen.

Miroslav Nemec (71) und Udo Wachtveitl (66) haben offenbar nicht vorgehabt, volle 100 "Tatort"-Folgen gemeinsam zu meistern. Das verrieten die beiden Schauspieler am 26. September (freitags ab 22:00 Uhr im NDR-Fernsehen).

"Eigentlich wollten wir nur 99 Folgen machen"

Udo Wachtveitl sagte in der Sendung über ihr bevorstehendes "Tatort"-Ende mit der runden Folgen-Anzahl: "Wir haben das nicht einfach so hopplahopp entschieden. Die Zahl 100 rollte absehbar auf uns zu und wir sind ja auch in einem gewissen Alter." Er fügte hinzu: "Zwei, drei Jahre vorher haben wir gesprochen. Eigentlich wollten wir nur 99 Folgen machen, damit es nicht so dröhnend dramatisch dreistellig wird, aber da hat der Bayerische Rundfunk gesagt, wir machen die 100."

Sein Kollege Miroslav Nemec erklärte in der "NDR Talk Show" zudem über ihre "Tatort"-Fälle: "Das erste Buch war nicht gut und dann mussten wir ran. Ich habe es dann gemacht, wochenlang mit dem Regisseur zusammen. Und so hat sich das dann ergeben, dass wir von Anfang an, und das blieb dann so, die Bücher vorgesetzt bekamen und wir durften sie bearbeiten." Nemecs 13-jährige Tochter darf "seit ein, zwei Jahren" die Krimis angucken, verriet er. "Alte ausgewählte, die wir dann aussuchen und die sie dann sehen darf. Sie durfte auch ein paar neuere sehen. Sie war auch jetzt bei den Dreharbeiten in Kroatien dabei."

Abschied läuft 2026

Nach 35 Jahren als Münchner "Tatort"-Kommissare Ivo Batic und Franz Leitmayr haben Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec bereits im Sommer ihre letzte "Tatort"-Folge abgedreht. Der Fall mit dem Arbeitstitel "Unvergänglich" erstreckt sich über die Folgen 99 und 100 und wird 2026 ausgestrahlt. Darin stehen die Kommissar kurz vor der Beamtenpension - wollen aber nicht in den Ruhestand gehen, ohne die Identität eines Phantoms zu klären.