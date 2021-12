Münchner "Tatort"-Star Miroslav Nemec geht wieder ins Kloster

Im neuen "Tatort" verschlägt es Miroslav Nemec, der seit 1991 den TV-Kommissar Ivo Batic spielt, und seinen Kollegen in ein Kloster, um den Mord an einem Wirtschaftsprüfer aufzuklären. Dieser war zuletzt dort tätig. Der neue Münchner "Tatort" läuft am Sonntag (19.12.) um 20.15 Uhr im Ersten.

Schauspieler Miroslav Nemec © Tobias Hase/dpa/Archivbild

Im echten Leben hat Nemec nichts mehr mit der Kirche zu schaffen: "Mit Gottes Bodenpersonal konnte ich nie viel anfangen. Und ich muss sagen, dass ich meinen Austritt angesichts der Missbrauchsfälle und des kirchlichen Umgangs damit auch nie bereut habe." Miroslav Nemec aus Kirche ausgetreten Für den Münchner "Tatort"-Kommissar Miroslav Nemec ist die neueste Folge "Wunder gibt es immer wieder" im Kloster eine Rückkehr in die eigene Kindheit. "Eine meiner Tanten hat im damaligen Jugoslawien wegen einer Behinderung zeitweise in einem Nonnenkloster gelebt, und ich durfte sie als Junge dort in den Ferien besuchen", sagte Nemec im Gespräch mit "katholisch.de".