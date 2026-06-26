Mit 41 Jahren ist Bastian Schweinsteiger nicht nur komplett ergraut, seine Haare erstrahlen fast schon weiß. Greift der ARD-WM-Experte für seinen Look etwa zu künstlicher Farbe? Und wie sehr liegt der Ex von Ana Ivanovic damit im Frisuren-Trend? Die AZ hat darüber mit einem Experten gesprochen: dem Münchner Star-Friseur André Schulz.

Vor zehn Jahren war es plötzlich vorbei mit Bastian Schweinsteigers blondiertem Bubi-Look: 2016 präsentierte sich der einstige FC-Bayern-Star fast schon über Nacht ergraut. Diesem Style ist er auch mit 41 Jahren treu geblieben – oder hat er etwa nachgeholfen? Bei der Fußball-WM, die Schweinsteiger aktuell für die ARD als Experte aus den USA verfolgt, trägt er schneeweißes Haar. Die AZ hat einen Münchner Star-Friseur um seine Einschätzung gebeten.

Schneeweißes Haar: Greift Bastian Schweinsteiger zu künstlicher Farbe?

Bereits bei seinem ersten Auftritt mit etwas reiferem Look fragte sich halb Fußball-Deutschland, ob sich Bastian Schweinsteiger die Haare absichtlich grau färbt. "Das sind seine echten grauen Haare", sagte damals sein Friseur Robert Bash.

Und auch heute soll der ehemalige Profi-Kicker nicht zu künstlichem Weiß gegriffen haben, wie der Münchner Star-Friseur André Schulz der AZ verrät: "Bastian Schweinsteiger hat tatsächlich so helles weißes Haar." Der Haarprofi betont zwar, dass Schweinsteiger in der Vergangenheit seine Haare oft blond gefärbt habe, in seinen Dreißigern aber "relativ schnell grau/weiß geworden" sei.

Von blond zu weiß: So hat sich Bastian Schweinsteiger über die Jahre verändert. © imago/BrauerPhotos

André Schulz: Das rät der Münchner Star-Friseur Bastian Schweinsteiger

Und wie schätzt André Schulz den Haar-Style von Bastian Schweinsteiger aus modischer Sicht ein? Zu den Kundinnen des Münchners gehören immerhin Söder-Tochter Gloria-Sophie Burkandt, Unternehmerin Simone Ballack und Schlager-Königin Helene Fischer – für aktuelle Trends hat er also ein sehr gutes Gespür. Die Reaktion des Star-Friseurs fällt gemischt aus: "Die Farbe finde ich supertrendy, jedoch könnte man an dem Haarschnitt noch etwas feilen."

Münchner Star-Friseur André Schulz. © Privat

Dem Münchner Figaro zufolge passt also die Farbe, wohingegen beim Schnitt noch mal Hand angelegt werden sollte. Welche Frisuren-Veränderung würde er Bastian Schweinsteiger empfehlen? "Ich würde das Haar insgesamt wachsen lassen und einen Undercut mit langem gegeltem Deckhaar einfach nach hinten kämmen, was ihm als Unternehmer einfach mehr Style geben würde", rät André Schulz.

Profi über grau-weißes Haar von Bastian Schweinsteiger: "Modern und zeitgemäß"

Auch eine jugendlichere Frisur im Britpop-Look könnte sich der Friseur bei Schweinsteiger vorstellen. Allerdings wäre ein "Streetstyle" für einen Businessunternehmer unter Umständen zu unseriös, betont André Schulz in der AZ. Zur Haarfarbe des ehemaligen FC-Bayern-Spielers sagt er klar und deutlich: "Graue Haare sind seit geraumer Zeit aus unserer Friseurbranche nicht mehr wegzudenken! Es wirkt modern und zeitgemäß."