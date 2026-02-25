Münchner Schlagerstar plaudert aus: Was er über Florian Silbereisen und Beatrice Egli verrät

In der Schlagerwelt will Pietro Basile (36) den ganz großen Wurf landen. Der Münchner Musiker scheint auf einem guten Weg zu sein, denn er ist ein gern gesehener Gast in Shows von Florian Silbereisen und Beatrice Egli. Mit der AZ hat er über seine Karriere, Hoffnungen und die ganz großen Schlagerstars gesprochen.

In der Musikwelt ist Pietro Basile längst kein Newcomer mehr. Bereits als Kind bekam er Musikunterricht und entdeckte früh, dass er diese Passion auch beruflich ausleben will. 2008 schaffte er mit seinem Song "Scusami" – damals noch als Pietro B – einen viralen Hit, der auf YouTube mehrere Millionen Menschen begeisterte. Inzwischen ist er beruflich voll im Schlager angekommen und will auch diese Branche kräftig aufmischen.

Schlagerstar aus München will keinen Trends hinterherlaufen

"Meine musikalische Reise geht bereits lange Zeit, den Schlager habe ich aber erst seit etwa einem Jahr richtig für mich entdeckt", betont Pietro Basile im Interview mit der AZ. Wirtschaftliche Gründe spielten in seinem Entscheidungsprozess aber keine Rolle: Er wolle Menschen mit seiner Musik berühren, "statt Trends hinterherzulaufen". Das Wichtigste sei für Basile eine "Konstanz und niemals aufzugeben".

Mit "Buongiorno" hat Basile nun einen deutsch-italienischen Schlager veröffentlicht, der seit der Veröffentlichung schon über 900.000 mal gestreamt wurde. Ein großer Erfolg für den Sänger, wie er der AZ mitteilt: "Ich freue mich sehr. Vor allem, weil der Song Lebensfreude transportiert." Die Klicks seien für ihn dabei zweitrangig: "Für mich zählt nicht nur die Anzahl an Streams, sondern dass Menschen ihn morgens hören. Es fühlt sich nach einem Gute-Laune-Schub am Morgen an, nicht nach Zahlen für mich."

Abseits der TV-Kamera: So hat Pietro Basile Florian Silbereisen und Beatrice Egli erlebt

Mit seinen Songs will der in München geborene Deutsch-Italiener jetzt voll durchstarten. Das Potenzial scheint vorhanden zu sein, immerhin durfte er im Januar 2026 in Florian Silbereisens Show "Schlagerchampions – Das große Fest der Besten" auftreten und war kurz zuvor auch in der "Beatrice Egli Show" zu sehen.

Pietro Basile feiert mit Florian Silbereisen bei "Schlagerchampions". © imago/Bildagentur Monn

Wie hat er die beiden Megastars der Schlagerbranche abseits des Rampenlichts erlebt? "Ich war überrascht, wie sympathisch beide auch abseits des Rampenlichts sind. Sehr professionell, geerdet, respektvoll im Umgang. Sie wissen, wie viel Arbeit hinter jedem Künstler steckt."

TV-Shows bringen eine unglaubliche Reichweite mit sich – nicht automatisch die Millionen auf dem Konto. - Schlagersänger Pietro Basile

In der Welt des Schlagers ist aber nicht immer alles eitler Sonnenschein, wie es gerne von der Branche propagiert wird. Immer wieder wird Kritik laut, dass der Nachwuchs kaum eine Chance bekomme und Künstler für TV-Sendungen nicht gut entlohnt würden. Wie erlebt Pietro Basile diese Entwicklung? "TV-Shows bringen eine unglaubliche Reichweite mit sich – nicht automatisch die Millionen auf dem Konto, das ist richtig", erklärt er der AZ.

Auch in der "Beatrice Egli Show" feierte Pietro Basile große Erfolge. © imago/Future Image

Dennoch scheint er einen realistischen Blick auf seine Karriere zu haben und seine gebotenen Chancen voll ausschöpfen zu wollen: "Ich denke, es ist dahin gehend eine neue Herausforderung, Geld zu verdienen, aber nicht per se 'äußerst schwierig'. Heutzutage muss man weiter denken und verschiedene Einnahmequellen kumulieren, wie beispielsweise durch Live-Auftritte, Streaming und Social Media."

Schlager in München: Kann das funktionieren?

Obwohl München nicht unbedingt als Schlagerhochburg bekannt ist, sieht Pietro Basile dennoch gute Chancen auf Erfolg. "Hier trifft Urbanität auf Tradition. Genau das passt zu meinem Italo-Pop-Schlager-Mix. Das Münchner Flair ist ganz bestimmt nicht 'Ballermann', aber definitiv expressiv und einzigartig." Ob 2026 sein Jahr wird, bleibt abzuwarten – aber der Sänger scheint auf einem sehr guten Weg zu sein: "Die Leute können sich auf vieles freuen, ich selbst bin schon ganz aufgeregt! Es wird neue Singles und Live-Auftritte geben. Mein absolutes Highlight wird definitiv das neue Album in 2026 werden!"