Münchner Promis zeigen Herz: Wirtefamilie Steinberg lädt zu exklusiver Spendengala

Glanz, Glamour und Gutes tun: Am Mittwoch lud die Wirtefamilie Steinberg wieder zur alljährlichen Benefizgala zugunsten ihrer Stiftung "s Münchner Herz" ins Filmcasino am Odeonsplatz. Mit dabei: Promis und weite Teile der Münchner Schickeria.

Moderatorin Carolin Reiber kennt die Steinbergs schon seit Jahrzehnten und unterstützt ihre Stiftung seit jeher.

Das Bräurosl-Wirtepaar Franziska Kohlpaintner und Peter Reichert unterstützt die Stiftung der Steinbergs ebenfalls.

Marc Autmaring (Juwelier Wempe) und Frau Johanna bei der Benefizgala zugunsten der Stiftung „S´Münchner Herz“ im Filmcasino in München.

Popstar Malik Harris spielt bei der Benefizgala zugunsten der Steinberg-Stiftung „s‘Münchner Herz“ im Filmcasino.

Tiefgang und Glitzer: 230 festlich gekleidete, spendierfreudige Gäste – Unternehmer, Promis, Sponsoren (wie Marc Autmaring von Wempe) – kamen am Mittwochabend zur Benefiz-Gala der Stiftung "’s Münchner Herz" der Wiesnwirtsfamilie Steinberg im Filmcasino am Odeonsplatz zusammen.

Stiftung der Steinbergs wurde 2010 ins Leben gerufen

"Vor der Haustür zu helfen ist unsere Mission", fasste es Günter Steinberg zusammen. 2010 ins Leben gerufen, gibt es inzwischen acht Einrichtungen mit mehr als 100 ehrenamtlichen Mitarbeitern für benachteiligte Kinder, Jugendliche, Familien und Senioren in sozial schwachen Stadtteilen. Erst im September wurde eine Dependence in Giesing errichtet.

Carolin Reiber ist seit 57 Jahren mit der Familie Steinberg befreundet

"Ramersdorf, Riem und Freiham haben wir im Blick", so Steinberg (85, Hofbräukeller am Wiener Platz, Hofbräu-Wiesnfestzelt). Auch das befreundete Moderatorinnen-Duo Viola Weiss und Tina Kaiser brennt für "die Herzen". Unter den Gästen: "Sternstunden"-Geschäftsführerin Natalie Schmid, Hofbräu-Chef Michael Möller, die Bräurosl-Wirte Peter Reichert und Franziska Kohlpaintner, der italienische Generalkonsul Sergio Maffettone, OB-Kandidat Clemens Baumgärtner, Wiesn-Stadträtin Anja Berger, Käfer-Witwe Uschi Ackermann und auch Moderatorin Carolin Reiber, die seit 57 Jahren mit den Steinbergs befreundet ist.

Popstar Malik Harris spielt bei der Benefizgala

Seit den 70ern sind sie Nachbarn im Süden Münchens. "Wir haben eine Verbindungstüre am Gartenzaun und schauen aufeinander. Am Türchen hängt ein Herz, da kann der andere immer sehen, wo wir gerade sind", erzählte Reiber, die am Sonntag 85 Jahre alt wird.

Für die musikalische Unterhaltung hatten Steinbergs niemand Geringeren als Popstar Malik Harris gewinnen können: "Ich mache sehr viel Charity! Leute, die mehr haben, sind fast schon in der Pflicht, in der Verantwortung, etwas abzugeben."

Spendensumme von 127.700 Euro freut Familie Steinberg

Und: "An Abenden wie diesen geht mir das Herz auf – wenn Leute zusammenkommen, die etwas ändern wollen und sich nicht darauf ausruhen, dass es ihnen gut geht", sagt der Sänger der AZ.

Für die Wirtefamilie Günter, Margot und Silja Steinberg sowie die Gastgeberin und Einrichtungsbotschafterin Martha Burnhauser gab’s jede Menge Busserl, gedeutete Herzerl und eine satte Spendensumme von 127.700 Euro, die die Vorjahressumme von 101.000 Euro sogar noch übertraf.

Günter Steinberg sagte tief-gerührt ins Publikum: "Danke! Sie alle haben heute bewiesen, dass Sie ein Herz fürs Herz haben."