Münchner Promi-Zahnarzt: Familie enthüllt besonderen Grabstein für Didi Küffer (†80)

Riesengroß, strahlend weiß und aus Marmor: Seit Neuestem prangt am Münchner Nordfriedhof ein neues Denkmal für keinen Geringeren als den Zahnarzt, dem die VIPs vertrauten, Didi Küffer. Witwe Marion Küffer verrät der AZ, was es mit dem besonderen Backenzahn auf sich hat

Sie waren 30 Jahre lang ein Paar: Didi Küffer und seine Frau Marion 2019 in Grünwald.

Larissa Küffer (r.) und Mutter Marion Küffer mit dem neuen Backenzahn-Denkmal am Grab von Didi Küffer († 80) auf dem Münchner Nordfriedhof.

Ein strahlendes Lächeln für die Kamera: Für diesen Anblick war in der Münchner Promi-Welt lange Jahre einer verantwortlich: VIP-Zahnarzt Dietmar "Didi" Küffer (†), besser bekannt auch als der Bohrer aus Bogenhausen. Vor fast genau einem Jahr, am 15. Oktober 2024, ist der Münchner nach langer schwerer Krankheit im Alter von 80 Jahren gestorben.

Witwe von Didi Küffer: "Hat sich mit viel Herzblut um seine Patienten gekümmert"

"Mein Mann war Zahnarzt aus Leidenschaft und hat sich immer mit viel Herzblut um seine Patienten gekümmert", sagt seine Witwe, Marion Küffer, der AZ. Umso größer war die Trauer in der Promi-Welt um den Zahnarzt ihres Vertrauens. Zahlreiche VIPs wie Wiesn-Wirt Christian Schottenhamel, Küffers Trauzeugin und Milliardärin Ingrid Flick und Filmemacher Otto Retzer erwiesen dem beliebten Münchner bei der Beerdigung im vergangenen Jahr die letzte Ehre.

Jetzt, zum ersten Todestag Küffers, gedenken Familie und Freunde des Verstorbenen auf ganz spezielle Art und Weise: Auf dem Münchner Nordfriedhof weist seit Neuestem ein Grabstein der besonderen Art auf die letzte Ruhestätte des Promi-Zahnarztes hin.

Weißer Backenzahn aus Marmor schmückt Grab des Promi-Zahnarztes

Passenderweise prangt ein riesengroßer weißer Backenzahn aus Marmor auf einem schlichten grauen Sockel - ein Denkmal, eine Hommage an Küffers Berufung. Die Idee stammt von seiner Witwe Marion, die 30 Jahre an Küffers Seite war, und ihrer Tochter Larissa: "Mein Mann war sehr gesellig. Wir wollten etwas, das widerspiegelt, wie beliebt er in der Münchner Gesellschaft war, und das auch gesehen wird, wenn die Leute am Friedhof vorbeigehen."

Das dürfte nicht besonders schwierig werden - das Denkmal misst laut Marion Küffer, die einst auch mit Feinkost-Legende Helmut Käfer verheiratet war, etwas über 2,40 Meter. "Das mussten wir natürlich auch genehmigen lassen", verrät die Witwe der AZ. Probleme mit Friedhofsatzung und Co.? Habe es keine gegeben.

Erster Todestag im engsten Freundes- und Familienkreis

So hatte die Familie einen Steinmetz gesucht und gefunden, der das Denkmal künstlerisch umsetzte. Enthüllt wurde der Zahn-, pardon, Grabstein dann am ersten Todestag im engsten Freundes- und Familienkreis. Mit dabei etwa Robert Hübner, Schauspieler, Millionär und guter Freund des Verstorbenen und der ganzen Familie, Schlagersänger Bernie Paul und Uschi Prinzessin zu Hohenlohe.

Marion Küffer überzeugt: "Didi hätte das Denkmal gefallen"

Für Marion Küffer und ihre Familie trotz Unterstützung ein schwerer Tag: "Ich war so lange mit meinem Mann zusammen, das vergisst man nicht. Das packt einen an so einem Tag natürlich."

Didi Küffer, ist seine Frau überzeugt, hätte das Denkmal gefallen. Mehr noch: "Er hätte wahrscheinlich von oben gesagt ,Hätte das nicht noch ein bisschen größer sein können?’."