Münchner Promi-Friseur vor Neustart: André Schulz verlässt XXL-Salon und zieht "ins hippste Viertel"

Helene Fischer vertraut ihm seit Jahren: Münchens Promi-Friseur André Schulz zieht nach 16 Jahren um und wagt mit 61 Jahren einen Neuanfang. In der AZ verrät er exklusiv, warum er seinen Salon verkleinert – und was ihm heute wirklich wichtig ist.

Nach 16 Jahren am Maximiliansplatz beginnt für Münchens Promi-Friseur André Schulz (61) noch einmal ein neues Kapitel. Der Vertraute der Stars verrät der AZ: "Ich ziehe um. Jetzt geht es ins hippste Viertel Münchens, nämlich ins Lehel." Sein neuer Salon befindet sich in der Christophstraße, nur wenige Minuten von der Maximilianstraße und dem Englischen Garten entfernt, direkt gegenüber der Staatskanzlei.

Abschied vom XXL-Salon am Maximiliansplatz: "Es ist eine Befreiung"

Der Umzug ist für den 61-Jährigen weit mehr als nur ein Ortswechsel. "Es war Zeit für etwas Neues", erklärt er. Schulz hat sich bewusst verkleinert und möchte künftig einen anderen Schwerpunkt setzen. "Ich will mehr exklusive Beratungen anbieten. Ganz nach dem Motto: Klasse statt Masse. Es ist eine Befreiung."

Münchner Friseur wagt Veränderung: "Nicht meine Zukunft"

Das bisherige Konzept mit großem Team und hohen Fixkosten habe für Schulze nicht mehr gepasst. "Ich habe gemerkt, dass das alte Modell mit 200 Quadratmetern, 12.000 Euro Miete und vielen Mitarbeitern nicht meine Zukunft ist", sagt er offen. Statt zuletzt mit 16 Mitarbeitern arbeitet er nun nur noch mit einem Mitarbeiter zusammen.

Im neuen Salon laufen die finalen Arbeiten der Handwerker. © Privat

Auch inhaltlich sieht André Schulz den Schritt als notwendigen Wandel. "Ich habe gespürt, dass ich eine komplette Modernisierung brauche, um dem neuen Bewusstsein der Kunden gerecht zu werden." Inspiration für die Gestaltung seines neuen Salons holte der Coif­feur sich unter anderem beim renommierten Architekten Olaf Kitzig.

Hell, modern und bewusst kleiner: So sieht der neue Salon von André Schulz in der Christophstraße aus. © Privat

Diese Promis vertrauen André Schulz

Trotz der Veränderungen bleibt eines gleich: die Treue seiner prominenten Kundschaft. Zu den bekannten Namen, die sich bei Schulz die Haare stylen lassen, zählen unter anderem Söders schöne Tochter Gloria-Sophie Burkandt (27), Unternehmerin Farina Opoku (34), TV-Star Simone Ballack (50) und Top-Influencerin Caro Daur (31).

Helene Fischer: Frische Koloration bei Münchner Star-Friseur

Seine prominenteste Kundin ist aber Schlager-Superstar Helene Fischer (41). Seit vielen Jahren genießt Schulze das Vertrauen der Sängerin und Zweifach-Mama. "Helene ließ sich unlängst wieder die Koloration für eine aktuelle Kampagne machen", verrät Schulz.

Große Grünpflanzen und stimmungsvolles Licht sorgen künftig für eine Wohlfühlatmosphäre. © Privat

"Möchte Karriere mit 61 einfach nur noch genießen"

Dass Schulz mit 61 Jahren noch einmal neu anfängt, sieht er ziemlich gelassen. "Ich bin an einem Punkt, an dem ich meine Karriere einfach nur noch genießen möchte. Ich muss nicht mehr kämpfen oder etwas aufbauen." Der Neustart im Lehel ist für ihn deshalb kein Risiko, sondern eine bewusste Entscheidung für mehr Exklusivität und persönliche Freiheit.