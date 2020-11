Münchner Lars Fumic gewinnt "The Taste": "Was für ein Abenteuer"

Mit Steinpilz-Tatar im Pfifferling-Strudel, Lamm im Croûton-Mantel und dem "cremigsten Brownie" (Starkoch Alexander Herrmann) gewann Der Münchner Lars die achte Staffel der Sat.1-Kochshow "The Taste".

"The Taste"-Gewinner: Lars Fumic.

Der Münchner Lars Fumic besitzt (noch) kein eigenes Restaurant, sondern arbeitet als Privatkoch für eine Schweizer Familie.

AZ: Herr Fumic, was war Ihr Erfolgsrezept?

LARS FUMIC: Der Glaube an mich - dass ich niemals aufgeben wollte, das Bestmögliche herauszuholen. "The Taste" war ein großes Abenteuer und eine Grenzerfahrung.

Wie schaut Ihr Alltag als Privatkoch aus?

Ich stehe sehr früh auf, da ich für den kompletten Einkauf, Frühstück, Mittag- und Abendessen verantwortlich bin. Ich gehe gezielt auf Wünsche ein, habe aber auch freie Hand. Normalerweise koche ich für vier Personen an den verschiedensten Orten - von Montreal über Senegal bis Sydney.

Was empfehlen Sie als Lockdown-Gericht?

Pasta geht immer, aber auch eine klassische Brotzeit. Mein Favorit ist derzeit Ceviche, roh marinierter Fisch mit Chili, Fleur de Sel, Limettensaft und Koriander. Das geht schnell, wer mag, kann Focaccia dazu machen.