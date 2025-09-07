Münchner Haar-Experte klärt auf: Was der Friseur von Prinzessin Kate verpasst hat

Der neue Look von Prinzessin Kate liegt im Trend – sorgt aber für Aufsehen. Was ein Münchner Friseur zur Farbwahl sagt.

Der Sommerurlaub ist auch bei den Royals vorbei. Prinzessin Kate (43) meldete sich strahlend und optisch verwandelt zurück. Prinz Williams Ehefrau war Hingucker beim offiziellen Besuch des Natural History Museum am Donnerstag in London. Der Grund: So hell waren Kates Haare noch nie.

Neuer Look von Prinzessin Kate: Haare lang und blond wie nie

Die Prinzessin von Wales trägt ihre Mähne nicht mehr in sattem Braun, sondern in "Bronde" – eine angesagte Mischung aus Braun und Blond. Eine echte Typveränderung, die nicht nur in England kontrovers diskutiert wird. Steht Kate dieser neuer Look – oder nicht?

Kates neue Frisur fällt in eine Zeit, die für die künftige Königin alles andere als leicht ist. Nach ihrer Krebserkrankung befindet sie sich in Remission. Nach einer solchen Diagnose müsse man erst eine "neue Normalität" finden, und das brauche Zeit, sagte Kate vor Kurzem. Dass die Prinzessin nun mit einer optischen Veränderung auftritt, ist für viele Beobachter ein starkes Signal.

Münchner Star-Friseur André Schulz hält nichts von Kates "Bronde"

"Bei vielen Frauen ist ein gesundheitliches Schicksal mit einer optischen Veränderung verbunden", weiß der Münchner Promi-Friseur André Schulz, der Stars wie Helene Fischer noch schöner macht. Wie gefällt dem Haar-Experten das neue Aussehen von Kate?

Haar-Experte und Promi-Friseur André Schulz © Privat

André Schulz in der AZ: "Kate wollte bestimmt ein bisschen frischer aussehen. Vermutlich sind die Haare im Sommerurlaub durch die Sonne eh schon heller geworden. Aber in der Umsetzung ist es dann doch an ihrem Brünett-Typ vorbeigegangen. Besser wäre Farbe in vereinzelte Strähnen gewesen, die das Haar lebendiger aussehen lassen."

Methode beim Friseur: "Blondierwäsche" bei Prinzessin Kate

Auf welche Methode setzte die Prinzessin von Wales beim Friseur eigentlich? "Bei Kate sind keine Strähnchen zu sehen", so André Schulz und erkennt eine "Blondierwäsche". Eine Blondier.... – was?

Der Star-Coiffeur erklärt: "Blondierpulver, Wasserstoffperoxid und Shampoo werden hier in gleichen Teilen gemischt und auf das nasse Haar aufgetragen. Man erhält ein gleichmäßiges, helleres Haar durch das 'Durchwaschen'. So werden die dunklen Pigmente entzogen. Mit einer Abmattierung ist dann der Gelb-Orange-Stich abgemildert worden."

Diskussion über Kates Look – ein weltweiter Effekt?

Ob die mutige "Bronde"-Wahl von Prinzessin Kate langfristig stilprägend sein wird, bleibt abzuwarten. "Es könnte ein weltweiter Booster für uns Friseure sein", so André Schulz mit einem Augenzwinkern. Aber mancher Trend geht so schnell, wie er gekommen ist. Und das ist in Kates Fall vielleicht auch besser so.