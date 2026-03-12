Die Münchner Eventmanagerin und Mit-Organisatorin des legendären Schwarz-Weiß-Balls am Nockherberg, Diana Mosler, verliert vor Kurzem den Kampf gegen den Krebs. Ein Nachruf auf eine starke Frau, die bis zum Schluss nicht aufgegeben hat.

Am Schwarz-Weiß-Ball am 17. Januar funkelte sie glamouröser denn je zuvor; wer von ihrer Krankheit nichts wusste, sah es der Strahlefrau nicht an. Nur sieben Wochen später, am vergangenen Samstag, ist die Münchner Eventmanagerin und Kommunikationsexpertin Diana Mosler im Alter von 50 Jahren an den Folgen eines Magenkrebsleidens im Krankenhaus Barmherzige Brüder verstorben. Der AZ sagt Ehemann Thilo Mosler: "Ich kann es noch nicht wahrhaben, Diana hat bis zum Schluss nicht aufgegeben und uns sogar noch Mut gemacht." Und: "2020 war bei ihr Magenkrebs diagnostiziert worden, ein Jahr später wurde der Magen komplett entnommen, es folgten Chemotherapien und seit Dezember 2024 wussten wir, dass das Bauchfell auch betroffen ist." Danach entschied sie sich für eine alternative Therapie.

Diana Mosler baut in den vergangenen Wochen gesundheitlich ab

Um die horrenden Kosten zu stemmen, hatte ihre Zwillingsschwester Doreen Schwebke eigens eine Spendenaktion auf GoFundMe gestartet. "Die Hoffnung war bis zum Schluss da, das entsprach ihrem Naturell, sie sagte: ich bekomme das hin und Wunder gibt es ja bekanntlich immer wieder", so Thilo Mosler traurig. In den vergangenen Wochen habe seine Liebste abgebaut, am Samstagmorgen ließ er sie mit dem Rettungswagen in die Klinik bringen, am Abend hörte ihr Herz auf zu schlagen.

Witwer erklärt: Diana Mosler wollte keine Trauerfeier

"Am 15. März vor genau 20 Jahren haben wir uns kennengelernt und 2011 geheiratet, wir waren füreinander geschaffen", erzählt Versicherungskaufmann Thilo Mosler der AZ. Eine Trauerfeier oder Beerdigung habe Diana Mosler ausdrücklich nicht gewünscht. "Ihre Asche wird zu einem Diamanten gepresst - damit sie weiterglänzt und weiterstrahlt! Und das Erinnerungsstück bekommt unser elfjähriger Sohn Philip."

Auch Wiesnwirt Christian Schottenhamel trauert: "Ein großer Verlust"

Auch aus Diana Moslers Umfeld kommen bewegende Worte. PR-Lady Simone Petrov, die in Ottobrunn in der Nähe der Familie lebt, sagt: "Diana war eine gute Freundin, Ende Januar war sie noch fröhlich bei mir am Neujahrsempfang! Gut gelaunt hat sie ihre Schmerzen unterdrückt und das Leben bejaht – ich vermisse sie sehr." Wienswirt und Großgastronom Christian Schottenhamel sagt der AZ: "Diana Mosler war eine großartige Persönlichkeit, die bei uns im Paulaner am Nockherberg verantwortlich war für die komplette Organisation und Umsetzung des legendären Schwarz-Weiß-Balls ‚Münchner G’schichten‘. Über 1000 Gäste haben diesen Ball seit vielen Jahren besucht und - dank ihr - einen wunderschönen Abend verbringen können. Ein großer Verlust für mich geschäftlich und vor allem aber privat, da wir auch freundschaftlich verbunden waren.