Münchner Eventkönig Michael Ecker in Klinik: Glamour-Gala in Schloss Dachau abgesagt
Am 6. September sollte auf Schloss Dachau die neue Preisverleihung "Goldene Flamme" gefeiert werden. Michael Ecker (57) wollte dort mithilfe seines Kumpels und Veranstalters Johannes Meyer sein Comeback feiern. Der ehemalige Eventdienstleister veranstaltete einst glamouröse VIP-Partys für die Schönen und Reichen, bis er sich aus gesundheitlichen Gründen aus der Öffentlichkeit zurückzog. In wenigen Wochen stand nun seine Rückkehr in die Society an – doch erneut macht ihm sein körperlicher Zustand einen Strich durch die Rechnung.
Münchner Eventkönig in Klinik: "Ärzte haben riesengroße Sorgen"
Wie Veranstalter Johannes Meyer mitteilt, kann die "Goldene Flamme" in wenigen Wochen auf Schloss Dachau nicht stattfinden: "Wir bedauern die Absage sehr." Grund dafür ist "eine akute und schwerwiegende Verschlechterung des Gesundheitszustands" von Michael Ecker. Der ehemalige Eventkönig musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden, wie die AZ exklusiv erfahren hat. "Ich liege auf unbestimmte Zeit in der Klinik", sagt Ecker am Telefon. "Die Ärzte haben riesengroße Sorgen."
Der 57-Jährige hat eine offene Wunde am Bein, die sich mit antibiotikaresistenten Keimen infiziert hat. Michael Ecker lag zwei Tage auf der Intensivstation, inzwischen wurde er auf die Normalstation verlegt.
"Goldene Flamme" abgesagt: Veranstalter erklärt Hintergründe
Die "Goldene Flamme" wurde abgesagt, da die Veranstaltung von Beginn an eng mit der Lebensgeschichte des Münchners verbunden war. "Unser besonderer Dank gilt allen Künstlerinnen und Künstlern, Köchen, Partnern, Unterstützern und weiteren Beteiligten, die sich mit großem persönlichem Engagement für diesen Abend eingesetzt haben", erklärt Veranstalter Johannes Meyer und betont: "Jetzt hat jedoch die Gesundheit von Michael Ecker absolute Priorität."
Die "Goldene Flamme" soll aber nicht ersatzlos ausfallen. Michael Ecker zeigt sich im Gespräch mit der AZ kämpferisch und kündigt an: "Das war es noch nicht. Die Veranstaltung ist nicht abgesagt, nur verschoben." Wann die Glamour-Gala stattfinden kann, bleibt abzuwarten. Vorher muss der einstige Eventkönig erst mal gesund werden.
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