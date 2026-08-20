Münchner Eventkönig Michael Ecker in Klinik: "Ärzte haben riesengroße Sorgen"

Es hätte das große glamouröse Comeback von Michael Ecker werden sollen. Jetzt musste die Veranstaltung "Goldene Flamme" abgesagt werden, da der einstige Münchner Eventkönig aufgrund seines schlechten Gesundheitszustands im Krankenhaus liegt. Die AZ hat den 57-Jährigen telefonisch erreicht.

Michael Ecker war einst gefeierter Eventkönig in München. In wenigen Wochen wollte er sein glamouröses Comeback feiern, doch nun liegt der 57-Jährige im Krankenhaus.

Am 6. September sollte auf Schloss Dachau die neue Preisverleihung "Goldene Flamme" gefeiert werden. Michael Ecker (57) wollte dort mithilfe seines Kumpels und Veranstalters Johannes Meyer sein Comeback feiern. Der ehemalige Eventdienstleister veranstaltete einst glamouröse VIP-Partys für die Schönen und Reichen, bis er sich aus gesundheitlichen Gründen aus der Öffentlichkeit zurückzog. In wenigen Wochen stand nun seine Rückkehr in die Society an – doch erneut macht ihm sein körperlicher Zustand einen Strich durch die Rechnung.

Münchner Eventkönig in Klinik: "Ärzte haben riesengroße Sorgen"

Wie Veranstalter Johannes Meyer mitteilt, kann die "Goldene Flamme" in wenigen Wochen auf Schloss Dachau nicht stattfinden: "Wir bedauern die Absage sehr." Grund dafür ist "eine akute und schwerwiegende Verschlechterung des Gesundheitszustands" von Michael Ecker. Der ehemalige Eventkönig musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden, wie die AZ exklusiv erfahren hat. "Ich liege auf unbestimmte Zeit in der Klinik", sagt Ecker am Telefon. "Die Ärzte haben riesengroße Sorgen."

Der 57-Jährige hat eine offene Wunde am Bein, die sich mit antibiotikaresistenten Keimen infiziert hat. Michael Ecker lag zwei Tage auf der Intensivstation, inzwischen wurde er auf die Normalstation verlegt.

Michael Ecker sitzt seit 2017 im Rollstuhl. © AZ

"Goldene Flamme" abgesagt: Veranstalter erklärt Hintergründe

Die "Goldene Flamme" wurde abgesagt, da die Veranstaltung von Beginn an eng mit der Lebensgeschichte des Münchners verbunden war. "Unser besonderer Dank gilt allen Künstlerinnen und Künstlern, Köchen, Partnern, Unterstützern und weiteren Beteiligten, die sich mit großem persönlichem Engagement für diesen Abend eingesetzt haben", erklärt Veranstalter Johannes Meyer und betont: "Jetzt hat jedoch die Gesundheit von Michael Ecker absolute Priorität."

Schloss Dachau: Hier sollte die neue Preisverleihung "Goldene Flamme" ihre Premiere feiern. © imago/imagebroker

Die "Goldene Flamme" soll aber nicht ersatzlos ausfallen. Michael Ecker zeigt sich im Gespräch mit der AZ kämpferisch und kündigt an: "Das war es noch nicht. Die Veranstaltung ist nicht abgesagt, nur verschoben." Wann die Glamour-Gala stattfinden kann, bleibt abzuwarten. Vorher muss der einstige Eventkönig erst mal gesund werden.