Neuer Spa für Hunde in München: Promis feiern Eröffnung mit ihren Vierbeinern

Zwischen "Puppoccino" und Spa-Termin für den Hund: Im Herzen Münchens öffnet vor Kurzem ein neues Dog Spa namens "Pintu" seine Türen. Das lassen sich auch die Münchner Promis nicht entgehen: Wer mit seinem Vierbeiner kommt – und wie streng die VIPs mit ihren Fellnasen sind, die AZ war dabei.

Sophia-Margaritha Schiebel mit Dackel "Luigi": Sie ist Gründerin und Eigentümerin der Dog Spas "Pintu" in Wien und - seit Neuestem auch am Amiraplatz in München.

BrauerPhotos / G.Nitschke 9 Sophia-Margaritha Schiebel mit Dackel "Luigi": Sie ist Gründerin und Eigentümerin der Dog Spas "Pintu" in Wien und - seit Neuestem auch am Amiraplatz in München.

PR-Expertin Charlotte Gräfin von Oeynhausen (v.l.), Fashion-Expertin Jeannette Graf mit Cavapoo-Dame "Lilly" und Networkerin Michaela Aschberger mit "Lola" beim Store Opening des neuen Dog Spa "Pintu" in München.

BrauerPhotos/ G.Nitschke 9 PR-Expertin Charlotte Gräfin von Oeynhausen (v.l.), Fashion-Expertin Jeannette Graf mit Cavapoo-Dame "Lilly" und Networkerin Michaela Aschberger mit "Lola" beim Store Opening des neuen Dog Spa "Pintu" in München.

So ganz geheuer ist Cavapoo-Dame "Lilly" (eine Mischung aus Cavalier King Charles Spaniel und Pudel) nicht, was da am Dienstagvormittag in einem schicken Obergeschoss im Herzen Münchens mit ihr passiert: "Hunde-Mama", Moderatorin und Fashion-Expertin Jeannette Graf steht mit etwas Abstand daneben und beobachtet genau, wie ihr Vierbeiner gründlich eingeschäumt, gebürstet und geschoren wird.

Neu am Amiraplatz: Luxus für Hunde statt für Herrchen und Frauchen

Wie viele weitere Mitglieder der Münchner Society lässt sie sich am Dienstag eine ganz besondere Store-Eröffnung nicht entgehen: Am Amiraplatz können sich ab sofort nämlich nicht nur Herrchen und Frauchen was Gutes tun - angesagt ist Luxus für die zugehörigen Vierbeiner.

Die AZ weiß, wie Münchens VIPs mit ihren Vierbeinern ticken.

Jungeon Agnés Prinzessin von Isenburg kommt mit Maltipoo-Dame "Kira". © BrauerPhotos/ G.Nitschke

Münchner VIPs und ihre Hunde: Wer sich die "Dog Spa"-Eröffnung nicht entgehen lässt

Mit Promis und ihren Hunden hat Eigentümerin Sophia-Margaritha Schiebel auch in ihrem ersten Store in Wien bereits Erfahrungen gemacht. Wer ihre Kunden waren? Da bleibt die junge Mama und Besitzerin von Dackel "Luigi" diskret.

Bernhart Schwenk (l., Leiter der Sammlung Gegenwartskunst in der Pinakothek der Moderne) und Künstler Miro Craemer mit Mops "Blinky". © BrauerPhotos / G.Nitschke

Bereits bei der Eröffnung ihres neuen Flagship Store und Dog Spa "Pintu" in München kann sie aber schon einige VIPs in ihrem Laden, der eher nach Boutique an der Maximilianstraße als Hundebedarf aussieht, begrüßen: So schlendern etwa Networkerin Michaela Aschberger und ihre hübsche französische Bulldogge "Lola" durch Auslagen wie Hunde-Cappuccino alias "Puppoccino", Spray gegen schlechten Hunde-Atem und schicken Vierbeiner-Zwirn, Jungeon Agnés Prinzessin von Isenburg schaut mit Maltipoo "Kira" vorbei - und Wiesn-Wirtin und Gastronomin Petra Reinbold? Die ist am Dienstag mit Galerist Hubertus Reygers und Sunny Randlkofer ("Dallmayr") eine der wenigen Gäste ohne Hund im Schlepptau: "Ich hatte früher mal einen Hund", erzählt die Franziskaner-Wirtin. "Jetzt habe ich einen Leihhund: den Mops meines Sohnes Oskar." Beschreibt sich Reinbold selbst eher als strenge "Leihhunde-Mama", schaut es da im Wirtshaus an der Residenzstraße anders aus: "Bei meinem Mann Edi und im Franziskaner ist es mit der Disziplin vorbei", verrät die Gastronomin, die zu diesem Anlass in Begleitung ihrer Nichte, Hundetrainerin Anna Genske kommt.

Jeannette Graf eine strenge Hunde-Mama? "Leider gar nicht"

Hündin "Lilly" wiederum ist schon seit Corona an der Seite von Jeannette Graf, die 2001 die Wahl zur "Schönen Münchnerin" gewann. "Meine Kinder lagen mir seit zehn Jahren damit in den Ohren, aber ich bin schwer-allergisch - Asthma, Atemnot, das volle Programm." Schließlich stößt die bekannte Fashion-Bloggerin auf die antiallergene Rasse ihrer "Lilly". Eine strenge Hunde-Mama? Ist die Fashion-Bloggerin "leider gar nicht", sagt Jeannette Graf und lacht. "Das letzte Kind, sagt man ja, hat Fell. Und das wird dann besonders verwöhnt."