Felix Neureuther spricht über mögliche Olympische Sommerspiele in München. Der Ex-Skirennläufer erkennt Handlungsbedarf und sieht die Chance auf eine Veränderung im ganzen Land.

Felix Neureuther (42) freut sich: München startet den Versuch, zum Schauplatz der Olympischen Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044 zu werden. Der Ex-Skirennläufer erkennt darin ein großes Potenzial für ganz Deutschland.

München bewirbt sich um Olympia: Felix Neureuther verlangt "vernünftige Entscheidungen"

Nachdem die bayerische Stadt nun als deutscher Bewerber für das Sportevent ausgewählt wurde, hält es Neureuther für wichtig, umgehend konkrete Schritte für die Olympia-Bewerbung einzuleiten. "Man muss sich jetzt schon Gedanken machen und vernünftige Entscheidungen treffen", so der 42-Jährige in der " ". "Jetzt ist der Zuschlag für München da und jetzt braucht man einen Plan." Bis final entschieden wird, wer die Olympischen Spiele 2036 ausrichten darf, dauert es laut dem zuständigen Komitee (IOC) noch bis zum Jahr 2029. Geht es nach Neureuther, sollte man die Vorbereitungszeit effektiv nutzen und strategisch vorgehen.

Felix Neureuther will Veränderung: "Strukturen müssen geschaffen werden"

Das sei "nicht nur für München und die Region von Bedeutung". Denn der Ex-Sportler hat die Hoffnung, dass das gemeinsame Ziel Olympia "für ganz Deutschland etwas verändern könnte" – offenbar auch auf gesellschaftlicher Ebene. Der Bayer ist sich deshalb sicher: "Diese Strukturen müssen jetzt geschaffen werden. Und selbst wenn wir dann die Spiele nicht bekommen sollten, wäre allein das schon ein riesengroßer Gewinn für uns. Ich hoffe, dass da jetzt die richtigen Schlüsse gezogen werden."

Felix Neureuther freut sich darüber, dass München als deutscher Olympia-Bewerber an den Start geht. Zugleich sieht er schon jetzt großen Handlungsbedarf. © imago/Michael Wigglesworth

Ex-Sportler schwärmt von München: "Strahlkraft spielt riesengroße Rolle"

Dass speziell München als Bewerber für die Olympischen Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044 ins Rennen geht, sei durchaus sinnvoll. "Die Strahlkraft spielt bei der Vergabe von Olympischen Spielen eine riesengroße Rolle. München ist aber auch vom Konzept her sehr, sehr gut", betont Felix Neureuther. "Die Wege zwischen den Sportstätten sind so extrem kurz. So ein Konzept gibt es weltweit nicht oft. Paris war toll, aber München kann so ein tolles Sommermärchen werden, wenn wir die Spiele bekommen. Da passt einfach alles perfekt."

2024 wurde das berühmte Sportevent in Paris ausgetragen. In Deutschland fand Olympia zuletzt 1972 statt – schon damals in München. 2028 geht Los Angeles an den Start, vier Jahre später dann Brisbane in Australien.