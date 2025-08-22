MTV Video Music Awards: Mariah Carey erhält Video Vanguard Award

Besondere Ehre: Musik-Ikone Mariah Carey erhält bei denn diesjährigen MTV Video Music Awards den sogenannten Video Vanguard Award für ihr Lebenswerk.

Mariah Carey während eines Auftritts in diesem Jahr in England.

Vor den MTV Video Music Awards am 7. September steht eine weitere Preisträgerin der Verleihung vorab fest: Musik-Ikone Mariah Carey (56) erhält bei der Awards-Show den begehrten Video Vanguard Award, gaben die Verantwortlichen . Mit dem Preis werden Careys Verdienste um die Musik geehrt. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, , wird Carey während der Show auch ein "karriereübergreifendes Medley ihrer größten Hits" zum Besten geben.

Mariah Carey kehrt nach 20 Jahren auf VMA-Bühne zurück

Carey, die unter anderem sechsfache Grammy-Preisträgerin ist, hat in ihrer langen und erfolgreichen Karriere noch keinen MTV-Award gewinnen können. Das ändert sich nun mit dem sogenannten "Michael Jackson Video Vanguard Award", einem Preis für ihr Lebenswerk. Verleihen wird ihn Moderator LL Cool J (57), der seinerseits im Jahr 1997 aus Careys Händen den Video Vanguard Award entgegennahm.

Mariah Carey stand seit 20 Jahren nicht mehr auf der Bühne der VMAs. Ihr neuer Track "Type Dangerous" aus ihrem kommenden Album "Here For It All" ist bei der Preisverleihung auch für das Beste R&B-Video nominiert.

Mariah Carey folgt auf Shakira, Rihanna und Jennifer Lopez

Im vergangenen Jahr erhielt Sängerin Katy Perry (40) den Video Vanguard Award. Vorherige Preisträgerinnen waren Shakira, Nicki Minaj, Missy Elliott, Jennifer Lopez, Pink und Rihanna. Mit Rapper Kanye West (48) gewann zuletzt im Jahr 2015 ein männlicher Künstler die Auszeichnung.

Neben Carey steht auch bereits Ricky Martin (53) als Preisträger fest. Der Sänger wird bei den MTV VMAs mit dem ersten jemals verliehenen "Latin Icon"-Award ausgezeichnet, .

Sabrina Carpenter, Sombr, Alex Warren, J Balvin und DJ Snake sowie Busta Rhymes werden im Lauf des Abends auf der Bühne stehen und performen, gab MTV ebenfalls bereits bekannt.

Die Konkurrenz um die Awards ist wie immer riesig: Um den Titel des "Artist of the Year", also den Künstler oder die Künstlerin des Jahres, streiten sich etwa Lady Gaga, Bad Bunny, Beyoncé, Kendrick Lamar, Morgan Wallen, Taylor Swift und The Weeknd.

Lady Gaga ging bei der Ankündigung der Nominierungen Anfang August als Favoritin ins Rennen und wurde in insgesamt zwölf Kategorien vorgeschlagen. Auf der Webseite der MTV Video Music Awards können Musikfans derzeit über ihre Favoritin oder ihren Favoriten in den jeweiligen Kategorien abstimmen.