"Mr. und Mrs": Christina Ricci hat wieder geheiratet

Christina Ricci und Hairstylist Mark Hampton haben geheiratet. "Mr. und Mrs.", schrieb Ricci zu einem Selfie der beiden. Erst im August gaben sie die Schwangerschaft der Schauspielerin bekannt.

Christina Ricci (41) hat wieder geheiratet. Das verkündete die Schauspielerin . Sie teilte ein Selfie mit ihrem Lebenspartner, Hairstylist Mark Hampton, auf dem die beiden vor einer Rosendekoration posieren. "Mr. und Mrs.", schrieb die 41-Jährige unter ihrem Post. Hampton und Ricci erwarten zudem bald ihr erstes gemeinsames Kind.

Zahlreiche Promis reagierten in den Kommentaren bereits auf die erfreulichen Neuigkeiten. "Oh mein Gott, yay!!!!!!!", zeigte sich "2 Broke Girls"-Star Kat Dennings (35) erfreut. "Herzlichen Glückwunsch", schrieb Oscarpreisträgerin Octavia Spencer (51). "Was für fantastische Neuigkeiten", freute sich TV-Moderatorin Kelly Ripa (51).

Angebliche körperliche Misshandlung vom Ex-Mann

Erst im vergangenen Januar erwirkte Ricci eine einstweilige Verfügung gegen ihren Ex-Mann James Heerdegen. behauptete der "Addams Family"-Star, von dem Filmproduzenten körperlich misshandelt worden zu sein. Dieser wies die Vorwürfe deutlich von sich und versuchte ebenfalls, eine einstweilige Verfügung gegen Ricci zu beantragen. Vor Gericht wurde sein Antrag abgelehnt. Ricci und Heerdegen haben einen gemeinsamen Sohn, Freddie (7).