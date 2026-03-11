Motsi Mabuse sei "zu dick": TV-Star setzt sich jetzt zur Wehr

"Let's Dance"-Star Motsi Mabuse wehrt sich mit einem Instagram-Beitrag gegen verletzende Kommentare über ihr Aussehen und stößt damit auf viel Zustimmung.

Motsi Mabuse (44) gegen verletzende Angriffe. Mit ihren rund 750.000 Followern teilte sie ein Video, das sie tanzend in einem roten Kleid zeigt. Gleichzeitig machte sie einen abwertenden Kommentar öffentlich, in dem ihr Aussehen bewertet wurde. "Eine Frau steht im Fernsehen und plötzlich wird ihr Körper zum Gesprächsthema", schreibt Motsi Mabuse, die seit 2011 in der Jury von "Let's Dance" ist, dazu: "Zu dick. Zu dünn. Zu alt. Zu laut. Zu viel."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

"Das betrifft nicht nur Frauen im Fernsehen"

Weiter heißt es in dem Post: "Als müsste eine Frau ständig erklären, warum sie so aussieht, wie sie aussieht. Als wäre ihr Wert davon abhängig, ob andere ihren Körper akzeptieren. Und ehrlich? Das betrifft nicht nur Frauen im Fernsehen. Das passiert jeden Tag. In Kommentaren. In Gesprächen. In Blicken."

Deshalb brauchten Frauen etwas, "das stärker ist als diese Stimmen: eine dicke Haut, Mut weiterzugehen und vor allem Menschen um sich herum, die einen aufbauen statt herunterziehen". Denn am Ende gehe es nicht darum, perfekt zu sein, erklärt die 44-Jährige in ihrem Beitrag. "Es geht darum, weiterzugehen, sich nicht klein machen zu lassen und sich gegenseitig zu stärken." Sie schließt mit den Worten: "Lasst uns Frauen sein, die einander tragen."

Viel Zustimmung und Unterstützung für Motsi Mabuse

In den Kommentaren zu Motsi Mabuses Beitrag sammeln sich zahlreiche zustimmende und unterstützende Worte. Ex-"Let's Dance"-Teilnehmerin Marie Mouroum (33) schrieb mit einem roten Herz-Emoji "Wunderschön", Ex-"Bachelorette" Sharon Battiste (34) fügte hinzu: "Toll siehst du aus, Motsi." Auch viele "Let's Dance"-Fans meldeten sich zu Wort, so heißt es etwa von einer Userin: "Du siehst toll aus und du bist ein so tolles Vorbild für mich und alle Frauen. Ich freu mich jedes Mal, wenn du auf deinem verdienten Stuhl in der Jury Platz nimmst."